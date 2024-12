Iulia Albu, despre gestul Alinei Ceușan de se poza cu picioarele pe balustrada balconului de la teatru: „Nu poți să ai prea mari pretenții” / EXCLUSIV

Scandalurile din lumea influencerilor au făcut valuri peste valuri în mediul online, iar în urmă cu puţin timp, Alina Ceuşan s-a aflat într-o situaţie delicată, după ce s-a fotografiat cu picioarele pe balustrada balconului de la Teatrul Odeon. Gestul a stârnit reacții acide, iar Iulia Albu, cunoscută pentru opiniile ei tranșante, a intervenit cu o declarație exclusivă pentru Fresh by Unica.

Ce spune Iulia Albu despre gestul Alinei Ceușan

Invitată la Fresh by Unica, Iulia Albu nu s-a ferit să comenteze incidentul care a luat cu asalt rețele sociale, în urmă cu puţin timp. Referindu-se direct la Alina Ceușan și la scandalul declanșat de această fotografie controversată, criticul de modă a declarat:

„Cred că aceste scandaluri vin și trec. În general, în ceea ce privește influencerii, nu poți să le pui pe umeri o greutate mai mare decât pot ei duce. Poți să ai pretenții de la anumite persoane care au cunoștințe într-un anumit domeniu să nu facă anumite gafe, dar de alţi niște oameni, nu poți să ai prea mari pretenții. Și acum nu mă refer la ea, mă refer în general”, a spus Iulia Albu despre gestul Alinei Ceuşan.

Criticul de modă a subliniat faptul că publicul ar trebui să fie mai atent în alegerea persoanelor pe care le urmează și de la care iau exemplu.

„Poate și publicul ar trebui să trieze cumva persoanele pe care le urmărește cu titlul de literă de lege”, a completat Iulia Albu.

„Confundăm termenul de influencer cu persoană de la care ai ceva de învăţat”

Iulia Albu a discutat și despre statutul influencerilor în general, evidențiind diferența dintre cei care fac doar conținut online și cei care au o profesie bine definită.

„Faptul că eu activez în zona de influencing nu înseamnă neapărat că sunt influencer. O persoană care apare la televizor, are o profesie și are și un cont pe rețele sociale, un cont care generează venituri, diferă de o persoană care face doar content online. Nu că ar fi ceva în neregulă cu asta, dar cred că de multe ori confundăm termenul de influencer cu persoană de la care ai ceva de învățat”, a mai spus Iulia Albu la Fresh by Unica.

Nu este pentru prima dată când Iulia Albu atrage atenția asupra responsabilității pe care o au influencerii în fața publicului lor.

„Nu este suficient să faci content pe Instagram ca să fii un exemplu. Și asta s-a văzut în scandalurile recente care au fost cu Alina Ceușan, cu Sânziana Negru, cu Buhnici”, ne-a mai spus vedeta.

Alina Ceuşan, pusă la zid după ce s-a pozat cu picioarele pe balustrada balconului

Totul a pornit de la o fotografie postată de Alina Ceușan pe Instagram, în care aceasta apare cu picioarele pe balustrada balconului de la Teatrul Odeon, în timpul unei piese de teatru. Alina a fost imediat luată la rost de internauți, care au considerat gestul ca fiind o lipsă de respect pentru spațiul cultural. Comentariile critice nu au întârziat să apară, unii acuzând-o că nu oferă un exemplu bun, mai ales în calitate de mamă.

Ulterior, influenceriţa și-a cerut scuze public și a explicat contextul în care a fost realizată fotografia. Cu toate acestea, valul de critici nu s-a potolit, iar gestul ei a rămas o bună perioadă de timp în centrul atenției publicului.

„Nu regret nimic”

Iulia Albu, recunoscută pentru comentariile sale dure, a menționat în cadrul emisiunii noastre că nu regretă abordarea ei directă și că mereu a spus ceea ce gândește, indiferent de consecințe.

„Trăim într-o democrație, chiar dacă acum înțeleg că este dificil să mai spui anumite lucruri. Trebuie să avem curajul să spunem ceea ce gândim și să nu ne ascundem după, așa-zis, political correctness”, a mai spus vedeta pentru Fresh by Unica.

Mai mult, vedeta a ţinut să precizeze că opiniile argumentate, chiar dacă sunt critice, ajută publicul să înțelegă mai bine ce înseamnă bun gust și stil.

„Așa cum un critic de vin poate spune dacă un vin este bun sau nu, și eu, ca critic de modă, pot să spun când o persoană este bine sau prost îmbrăcată. Este chiar ok să vă spuneți punctul de vedere, mai ales dacă el este argumentat”, a completat vedeta.

