Iulia Albu, adevărul despre relația cu Mihaela și Cristi Borcea, după declarațiile controversate făcute de Mihai Albu: „Ne dorim să schimbăm acest lucru, pentru că a trecut destul de mult timp” / EXCLUSIV

Declarațiile recente făcute de Iulia Albu la Fresh by Unica au scos la iveală detalii interesante despre relația acesteia cu foștii nași de cununie, Mihaela și Cristi Borcea. Subiectul a fost abordat în contextul unor remarci controversate făcute de fostul ei soț, Mihai Albu, care a adăugat încă un capitol la seria interminabilă de tensiuni dintre cei doi. În exclusivitate, Iulia Albu a vorbit deschis despre legăturile actuale cu foștii nași, dar și despre impactul declarațiilor fostului ei partener.

Care este relaţia dintre Iulia Albu cu Mihaela și Cristi Borcea

După ce s-au scris multe şi mărunte, Iulia Albu a dezvăluit care este adevărata relaţie pe care o are cu Mihaela Borcea. Asta după ce fostul soţ, Mihai Albu, a declarat în presă că lucrurile nu sunt deloc roz între cele două.

„Chiar recent am vorbit cu Mihaela. Era foarte bine, se întorsese dintr-o vacanță. Cred că după 11 ani nu are rost să mai vorbești în general despre fosta ta soție, mai ales când ești într-o relație, pentru că nu face bine nimănui.

Cu Mihaela am vorbit acum, cu Valentina vorbesc, cu Cristi nu am vorbit în ultimul timp, dar cu siguranță nu avem nicio problemă să ne întâlnim sau să vorbim. Ei, în primul rând, sunt nașii Michaelei, nașii de botez ai fiicei mele”, a mai spus Iulia Albu la Fresh by Unica.

De ce s-au răcit relaţiile între Iulia Albu şi naşii Mihaela şi Cristi Borcea

De asemenea, Iulia Albu a recunoscut că viața agitată a fost un factor care a dus la o oarecare distanțare. Potrivit declaraţiilor oferite, în exclusivitate la Fresh by Unica, vedeta îşi doreşte să schimbe această dinamică a relaţiei lor, dat fiind că deja a trecut destul de mult timp de la divorţul de Mihai Albu.

„Ne dorim să schimbăm acest lucru, pentru că a trecut destul de mult timp. Au avut multe lucruri de rezolvat, iar eu, la rândul meu, am avut de aranjat niște mici cărămizi pentru ceea ce vreau să construiesc mai departe. De multe ori, chiar dacă vrei să păstrezi anumite relații, lucrul ăsta nu se întâmplă”, ne-a mai mărturisit Iulia Albu.

Iulia Albu, despre declaraţiile controversate făcute de Mihai Albu

În ceea ce privește motivul distanțării dintre ea și Mihaela Borcea, Iulia a evitat să intre în detalii, dar a lăsat de întrevăzut că fostul ei soț, Mihai Albu, joacă un rol important în menținerea conflictului.

„Vorbind despre niște lucruri spuse de fostul meu soț, mi se pare că ne confruntăm cu o situație tipică — o persoană aruncă un bolovan în apă și zece oameni se chinuie să explice de ce a făcut asta. Nu este cazul să intrăm în detalii”, a mai spus vedeta la Fresh by Unica.

Contextul oferit de fostul ei partener, Mihai Albu, a adâncit tensiunile între cei doi. Acesta a declarat într-un interviu pentru wowbiz.ro că el continuă să păstreze legătura cu Mihaela Borcea, dar a menționat că ruptura dintre cele două femei a apărut după divorț.

„Dacă era în timpul căsniciei noastre, poate luam anumite măsuri, încercam să împac, să atenuez. Dar așa, nu mai e treaba mea”, a spus la momentul respectiv Mihai Albu pentru wowbiz.ro, potrivit cancan.ro.

„Mikaela este prioritatea mea”

Iulia Albu a încheiat discuția cu o notă emoțională, subliniind că prioritatea ei rămâne fiica sa, Mikaela. Aceasta a făcut un apel subtil la fostul ei soț să oprească orice fel de declarații care ar putea să o afecteze pe copilă.

„Eu aș prefera, de dragul Mikaelei, să încetăm, să înceteze. Pentru că nu-i face bine ei, în primul rând, iar pentru mine ea este persoana care contează cel mai mult”, a încheiat Iulia Albu.

La Fresh by Unica, criticul de modă a subliniat că remarcile constante ale fostului soţ, Mihai Albu, despre ea sunt într-adevăr greu de însemnat și de înţeles.

„Am încercat să-l sun să înceteze, dar aparent rezultatul nu a fost cel scontat. Este o realitate pe care o putem trăi, dar nu ne marchează existența până la punctul în care devine tragic”, ne-a mai spus vedeta, în exclusivitate.

Sursa foto: Instagram

