Iulia Albu a cumpărat o casă istorică în București. Primele imagini cu imobilul: „Este într-o zonă protejată și are o poveste aparte”

Iulia Albu și-a îndeplinit visul de a cumpăra o casă istorică în București. Vedeta de televiziune a împărtășit primele imagini din imobilul pe care l-a numit „Casa cu două fete”, inspirată atât de ea și de fiica ei, Mikaela, cât și de spectacolul de teatru cu același nume, regizat în trecut de unchiul ei, regretatul actor de teatru și film, regizor și scriitor Ion Focșa.

Iulia Albu a cumpărat o casă istorică în București

Iulia Albu (43 de ani) a cumpărat o casă cu istorie într-o zonă protejată din București. În prezent, imobilul este în curs de renovare. Fashion editorul va documenta întreg procesul de reabilitare a imobilului pe rețelele sociale. Concret, jurata de la „Splash! Vedete la apă” a cumpărat un etaj din clădirea listată inițial la vânzare pentru suma de 1.200.000 de euro.

„La începutul acestui an, am devenit proprietara unei minunății de case, situată într-o zonă foarte bună din București. Este casa pe care mi-am dorit-o mereu. Imobilul a fost listat inițial la vânzare pentru suma de 1.200.000 de euro, iar eu am achiziționat un întreg etaj și am avut norocul să o cumpăr la un preț incredibil pentru valoare pe care o are.

Este o casă veche, într-o zonă protejată, și are o poveste aparte. La un moment dat a funcționat ca reședință și pentru Pamfil Șeicaru, din ceea ce am reușit să aflu până în prezent”, a povestit Iulia Albu, pentru Cancan.ro.

Casa Iuliei Albu este în curs de restaurare

Casa Iuliei Albu este dotată cu trei sobe de patrimoniu și are nevoie de o serie de reparații. În prezent, vedeta de televiziune este în plin proces de renovare și restaurare a imobilului cu „interioare fastuoase”. Aflându-se într-o zonă protejată, casa trebuie renovată respectând planul original.

„Interioarele sunt fastuoase, dar necesită renovări atente. Toate spațiile vor fi amenajate respectând intenția inițială a constructorului casei cu protejarea elementelor de decor interior și restaurarea lor de către specialiști în domeniu.

Am păstrat toate sobele. Casa are trei sobe de patrimoniu, iar în prezent sunt în curs de restaurare. Toate camerele au înălțimea de 4 metri, iar una va fi dedicată dressingului. Îmi propun să fie suficient de încăpător pentru toate lucrurile pe care le dețin. Se lucrează la acest proiect și cu siguranță va fi un spațiu de poveste, pe care o să-l vedeți cu siguranță când o să fie gata”, a mai spus Iulia Albu, pentru sursa citată.

