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Cântăreața Vanessa Blanca a încetat din viață la vârsta de 30 de ani, în urma unui accident casnic. Tânăra a suferit o hemoragie cerebrală, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Vanessa Blanca a murit la 30 de ani

Vanessa Blanca, o voce emblematică a grupului Sugarpop, a încetat din viață la doar 30 de ani, în urma unui tragic accident domestic. Artista s-a stins din viață în apartamentul său din Manila, Filipine, din cauza unei hemoragii cerebrale, a confirmat familia sa.

Conform The Sun, cântăreața, care a câștigat faima în grupul Sugarpop, s-a lovit puternic la cap în baie, suferind o hemoragie cerebrală fatală. Incidentul s-a petrecut în apartamentul său din Manila, în timp ce se schimba, după cum a confirmat familia artistei.

Salvarea, care nu a sosit în mai puțin de 15 minute, a forțat familia să o transporte pe Vanessa la spital cu un scaun cu rotile. Din păcate, medicii nu au reușit să-i salveze viața.

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Cine a fost Vanessa Blanca

Vanessa Blanca și-a început cariera muzicală în emisiunea de talente filipineză „Popstar Kids”. Grupul Sugarpop, format în urma competiției, a devenit rapid un fenomen, iar tânăra a câștigat inimile fanilor cu interpretările sale.

După destrămarea trupei în 2009, artista s-a lansat într-o carieră solo, consolidându-și renumele prin melodii precum hitul „DOTA O Ako”. Piesa aborda dilema unui bărbat prins între iubita sa și pasiunea pentru jocurile video.

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Mesaje emoționante după decesul artistei

Cuvinte pline de durere au fost împărtășite de familia și prietenii apropiați ai cântăreței. Pe Facebook, verișoara ei, Ivy Ann Salaum Jubelag, a scris: „Cu cea mai grea inimă împărtășesc vestea sfâșietoare a pierderii dragei mele verișoare și surioare, Vanessa Blanca Quillo Rangadhol. În aceste momente dureroase, vă rugăm să acordați familiei sale apropiate timpul, spațiul și intimitatea necesare pentru a-și trăi durerea”.

Fostele colege din Sugarpop i-au adus, la rândul lor, omagii emoționante. Julie Anne San Jose a declarat: „Încă nu pot să cred… Sugarpop nu va mai fi niciodată la fel fără tine”.

Rita Daniela a distribuit pe Instagram piesa grupului, ”You Lift Me Up”, ca un omagiu.

Enzo Almario a scris: „Te-ai dus prea devreme, sora mea Săgetător”, în timp ce Cholo Bismonte a postat un mesaj emoționant alături de o înregistrare audio: „Te iubim atât de mult… încă doare atât de tare”.

Sursă foto: Facebook

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