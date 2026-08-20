Vanessa Blanca, o voce emblematică a grupului Sugarpop, a încetat din viață la doar 30 de ani, în urma unui tragic accident domestic. Artista s-a stins din viață în apartamentul său din Manila, Filipine, din cauza unei hemoragii cerebrale, a confirmat familia sa.
Conform The Sun, cântăreața, care a câștigat faima în grupul Sugarpop, s-a lovit puternic la cap în baie, suferind o hemoragie cerebrală fatală. Incidentul s-a petrecut în apartamentul său din Manila, în timp ce se schimba, după cum a confirmat familia artistei.
Salvarea, care nu a sosit în mai puțin de 15 minute, a forțat familia să o transporte pe Vanessa la spital cu un scaun cu rotile. Din păcate, medicii nu au reușit să-i salveze viața.
Vanessa Blanca și-a început cariera muzicală în emisiunea de talente filipineză „Popstar Kids”. Grupul Sugarpop, format în urma competiției, a devenit rapid un fenomen, iar tânăra a câștigat inimile fanilor cu interpretările sale.
După destrămarea trupei în 2009, artista s-a lansat într-o carieră solo, consolidându-și renumele prin melodii precum hitul „DOTA O Ako”. Piesa aborda dilema unui bărbat prins între iubita sa și pasiunea pentru jocurile video.
Cuvinte pline de durere au fost împărtășite de familia și prietenii apropiați ai cântăreței. Pe Facebook, verișoara ei, Ivy Ann Salaum Jubelag, a scris: „Cu cea mai grea inimă împărtășesc vestea sfâșietoare a pierderii dragei mele verișoare și surioare, Vanessa Blanca Quillo Rangadhol. În aceste momente dureroase, vă rugăm să acordați familiei sale apropiate timpul, spațiul și intimitatea necesare pentru a-și trăi durerea”.
Fostele colege din Sugarpop i-au adus, la rândul lor, omagii emoționante. Julie Anne San Jose a declarat: „Încă nu pot să cred… Sugarpop nu va mai fi niciodată la fel fără tine”.
Rita Daniela a distribuit pe Instagram piesa grupului, ”You Lift Me Up”, ca un omagiu.
Enzo Almario a scris: „Te-ai dus prea devreme, sora mea Săgetător”, în timp ce Cholo Bismonte a postat un mesaj emoționant alături de o înregistrare audio: „Te iubim atât de mult… încă doare atât de tare”.