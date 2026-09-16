Proprietarul casei unde a murit Mădălina Apostol, noi dezvăluiri despre tragedie. Ce era în coșul de gunoi din camera ei. „Fiul cel mare al Mădălinei a găsit!”

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Moartea Mădălinei Apostol, survenită la doar 40 de ani, continuă să ridice numeroase semne de întrebare. Dacă inițial tragedia a fost prezentată drept o sinucidere pe fondul problemelor de sănătate, noi informații apărute ulterior pun sub semnul întrebării scenariul vehiculat la început. Alexandru Tănase, proprietarul locuinței în care fosta vedetă și-a petrecut ultimele ore din viață, a oferit detalii cruciale despre modul în care a fost descoperită și despre comportamentul ei din ziua decesului.

Întrebările dinaintea tragediei: „Când se întoarce Alexandru acasă?”

Conform relatărilor proprietarului, Mădălina ar fi avut o preocupare neobișnuită în ziua de 12 septembrie legate de momentul în care bărbatul urma să revină din delegație. Acesta se afla la Constanța pentru afaceri, iar soția sa, Cristina, a fost cea care a purtat conversațiile cu fosta vedetă.

„Alexandru spune că Mădălina ar fi reîntrebat-o în repetate rânduri în acea zi pe Cristina, soția lui: când se întoarce Alexandru acasă? El era plecat în delegație, cu afaceri, la Constanța. În momentul în care Cristina i-a spus că nu se întoarce astăzi, se întoarce miercuri spre joi, ar fi încetat și Mădălina cu întrebările”, arată detaliile oferite din interiorul casei, potrivit Cancan.ro.

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Momentul descoperirii în baie: „Dopul căzii fusese scos”

Cea care a descoperit-o pe Mădălina fără reacție a fost chiar Cristina, soția proprietarului. Vizibil șocată, femeia și-a sunat imediat soțul pentru a-i cere ajutorul, iar acesta i-a cerut să apeleze de urgență numărul 112. Un element important adus la lumină de proprietar infirmă ipoteza unui înec accidental.

„Cristina ar fi fost cea care a găsit-o pe Mădălina în cadă, așa cum știți, și i-ar fi spus imediat lui. L-ar fi sunat și ar fi spus că nu știe ce să facă. L-ar fi sunat șocată. Alexandru i-a spus să pună mâna pe telefon și să sune imediat la 112. Un detaliu important este că dopul căzii fusese scos, potrivit Cristinei. Ceea ce înseamnă că apa nu ar fi rămas acumulată în cadă, iar cada este destul de mică. Nu ar fi putut oricum să se înece în cada respectivă”, au explicat apropiații.

Ce s-a găsit în cameră și cum s-a desfășurat intervenția medicală

Modul în care a fost găsită Mădălina contrazice o parte din primele relatări apărute în presă. Femeia avea mâinile încleștate pe un termos, iar tabloul cu cei trei copii se afla în apropierea sa. Ulterior, fiul cel mare al acesteia a făcut o descoperire neașteptată în coșul de gunoi din dormitor.

„Mai avem un detaliu important. Atunci când a fost găsită Mădălina, avea mâinile încleștate pe un termos. Asta înseamnă că tabloul cu copiii era în apropierea ei. Nu era ținut la piept, așa cum am avut prima oară informațiile. Iar fiul cel mare al Mădălinei a găsit în coșul de gunoi din camera Mădălinei o sticlă cu palincă. Deși Mădălina nu obișnuia să bea în ultima perioadă”, arată aceleași surse.

Primele echipaje sosite la fața locului au întâmpinat dificultăți tehnice. Primul echipaj medical ajuns la adresă nu ar fi avut un defibrilator în dotare, fiind nevoie de sosirea unei a doua ambulanțe de resuscitare.

„Medicii ar fi încercat ulterior să o resusciteze pe Mădălina într-o cameră a locuinței, probabil din baie. Au dus-o în dormitor, fără niciun rezultat. Eu am înțeles că între poliție și ultimul echipaj, cel care avea aparate de resuscitare, ar fi trecut zece minute”, s-a mai menționat în cadrul noilor dezvăluiri.

Foto – Facebook

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