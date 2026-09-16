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Ben Saunders, artistul britanic stabilit în Olanda care a cucerit publicul prin vocea sa răgușită și timbrul inconfundabil, a fost găsit mort la vârsta de doar 43 de ani. Dispariția fostului concurent de la „Vocea” din Olanda sa fusese semnalată cu câteva zile înainte, declanșând o amplă operațiune de căutare din partea autorităților.

Trupul neînsuflețit al muzicianului a fost recuperat din apele lacului Rijkerswoerdse Plassen, situat în apropierea orașului Arnhem. În urma primelor cercetări, reprezentanții poliției au comunicat că au fost excluse suspiciunile privind comiterea unei infracțiuni sau ipoteza unei morți violente.

O carieră construită alături de fratele său

Născut la Londra, Ben Saunders s-a mutat în Olanda alături de familie pe când avea doar trei ani. Pasiunea pentru scenă și muzică a împărtășit-o întotdeauna cu fratele său mai mare, Dean. Cei doi au debutat în televiziune încă din anul 2000, când au participat la emisiunea de talente Alles voor de band: Follow that dream, ajungând să lanseze un single de succes ce a urcat rapid în topurile olandeze. Deși proiectul s-a destrămat rapid, frații Saunders au continuat să lupte pentru visul lor, încercând în 2003 să reprezinte Olanda la Eurovision sub numele „The Brothers”.

Momentul de cotitură a venit însă în ianuarie 2011. Ben a intrat pe scena The Voice of Holland la prima ediție a concursului și a întors toate scaunele cu o versiune memorabilă a piesei „Use Somebody” de la Kings of Leon. Integrat în echipa lui Roel van Velzen, artistul suflat de tatuaje — cunoscut de mulți și sub numele de Tattoo Ben — a reușit să câștige marele trofeu. La doar o zi distanță, fratele său Dean câștiga finala emisiunii Popstars, consolidând o zi istorică pentru familia lor.

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Declarații sfâșietoare după aflarea veștii tragice

Confirmarea tristei vești a venit chiar din partea fratelui său, într-un mesaj care a emoționat profund fanii din întreaga lume.

„Dragul meu frate mai mic a trecut în neființă astăzi… Nu am mai simțit niciodată o asemenea durere… ce zi teribilă pentru noi toți… Trebuie să învățăm să trăim cu asta și sper să fie tratat cu respect… Ben avea o familie minunată și rude care îl iubeau enorm — și eu îl voi iubi mereu… Ben este în inima mea și va rămâne acolo pentru totdeauna”, a scris Dean Saunders pe contul său de Instagram, atașând o fotografie din copilăria celor doi.

Pierderea subită este cu atât mai greu de acceptat cu cât, doar cu trei zile înainte de tragic eveniment, artistul publicase imagini în care părea plin de viață, cântând la o nuntă alături de logodnica sa, Janita Engels.

Un val nesfârșit de omagii în spațiul public

Vestea morții premature a declanșat o reacție puternică din partea celor care i-au admirat talentul. Mii de mesaje de sprijin și condoleanțe au invadat rețelele sociale, fanii amintindu-și de energia cu care Ben cucerise micile ecrane.

„Nu l-am mai urmărit de atunci, dar acel sezon din The Voice pe care l-a câștigat a fost unul dintre cele mai bune. Am fost lipit de ecran. Este incredibil de trist pentru familia și prietenii lui că nu mai este printre noi. Le doresc putere și curaj tuturor celor care l-au iubit”, a scris unul dintre susținătorii săi pe Facebook.

Mesajele de adio au subliniat neputința în fața unei asemenea pierderi neașteptate.

„Sunt șocat. Ce veste teribilă; vreau să le doresc putere tuturor celor care l-au iubit și i-au fost aproape. Uneori cuvintele pur și simplu nu sunt de ajuns, iar acesta este unul dintre acele momente. Mult prea tânăr, cu o familie frumoasă și atâtea planuri de viitor. Este imposibil de cuprins cu mintea”, a adăugat un alt fan îndurerat.

Lumea muzicală își ia astfel rămas bun de la un artist carismatic care a lăsat o amprentă de neșters în istoria televiziunii și a muzicii din Olanda.

Foto – Facebook

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