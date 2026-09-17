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Apele sunt departe de a se liniști în emisiunea „Casa iubirii” după despărțirea dintre Sergiu și Carolina. La scurt timp de la încheierea legăturii lor, concurentul a dat de înțeles că este pregătit să cunoască o altă fată din casă, în timp ce fosta lui parteneră a reacționat cu un mesaj dur pe rețelele de socializare.

Sergiu nu exclude o posibilă apropiere de Gabriela

În cadrul ediției de la Kanal D, Sergiu a fost pus în fața unei întrebări directe legată de posibilitatea ca Gabriela să devină următoarea fată de care să se apropie. Răspunsul oferit de concurent a lăsat deschisă ușa pentru o nouă poveste de dragoste în cadrul show-ului.

Întrebat dacă Gabriela ar putea fi următoarea sa opțiune, Sergiu a recunoscut sincer că nu exclude această variantă. „Nu știu să spun dacă o să urmeze, dar orice e posibil”, a precizat acesta în emisiune.

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Reacțiile colegilor din casă și glumele pe seama preferințelor lui Sergiu

Mărturisirea lui Sergiu nu a surprins pe toată lumea din casă. Emanuel a intervenit rapid și a subliniat că această mișcare era predictibilă, având în vedere topul preferințelor lui Sergiu. „Noi știm 100% că o să te îndrepți spre ea, mai ales că e pe locul doi în topul tău, dar totul depinde de tine”, a spus Emanuel.

Discuția a continuat cu detaliile care îl atrag pe Sergiu la Gabriela din punct de vedere fizic. Acesta a remarcat aspectul și stilul tinerei: „Este o fată drăguță, se îmbracă frumos, îmi place că e brunetă…”. Remarca sa a provocat imediat glume din partea celorlalți concurenți, având în vedere că fosta sa parteneră, Carolina, este blondă. Raffaella l-a întrebat ironic: „Ți-ai schimbat freza și gusturile?”. Sergiu a ținut însă să clarifice situația: „Nu am zis niciodată că-mi plac blondele sau brunetele”.

Mesajul tăios transmis de Carolina după separare

În timp ce Sergiu se gândește deja la o nouă etapă în emisiune, Carolina a lăsat să se înțeleagă că pentru ea povestea este complet încheiată. Tânăra a transmis un mesaj direct și fără menajamente în mediul online, alături de o piesă sugestivă despre foști parteneri.

Fără a lăsa loc de interpretări sau posibile împăcări, Carolina a postat o reacție acidă la adresa fostului ei partener. „Nu mă mai întorc. Filmul a fost slab, iar actorul principal… și mai slab”, a scris Carolina într-o postare pe Instagram, arătând că a lăsat definitiv în urmă experiența trăită alături de Sergiu.

Foto – captură Youtube

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