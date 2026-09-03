Șoc total la Casa Iubirii: Sergiu în lacrimi, Carolina distrusă de durere! Reacția concurentei când a văzut imaginile din casa băieților! „Nu vreau să fiu folosită!”

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Sergiu și Carolina au trecut prin momente extrem de dificile la Casa Iubirii, unde teama de eșec și incertitudinile au scos la iveală emoții puternice. Cei doi concurenți au fost copleșiți de stările de tensiune din cadrul competiției de la Kanal D, iar posibilitatea ca povestea lor de dragoste să nu meargă mai departe i-a adus pe amândoi în pragul lacrimilor.

Sergiu, copleșit de lacrimi în fața colegilor

Incapabil să își mai ascundă temerile legate de viitorul relației, Sergiu a deschis subiectul în fața băieților din casă. Gândul că lucrurile dintre el și blondină ar putea să se oprească l-a afectat profund, iar tânărul nu și-a mai putut stăpâni plânsul. Colegii au încercat să îl încurajeze și să îi readucă încrederea în sentimentele partenerei sale.

„Și ea simte pentru tine. Sunt niște hopuri peste care trebuie să treci. O să fie bine”, i-a spus Alexandru lui Sergiu.

În același timp, Valentin a intervenit pentru a-i explica faptul că este absolut firesc să aibă îndoieli atunci când implicarea emoțională este una puternică.

Reacția Carolinei și semnele de întrebare ale colegelor

Secvențele cu Sergiu suferind au fost văzute și de Carolina. Afectată de starea prin care trecea partenerul ei, tânăra a cerut permisiunea de a merge în casa băieților pentru a discuta cu el și pentru a-i fi alături, însă nu i s-a permis acest lucru.

Atitudinea ei a stârnit însă reacții în rândul celorlalte concurente. Daniela s-a arătat surprinsă de faptul că blonda nu a insistat mai mult să ajungă la Sergiu, punând la îndoială sinceritatea sentimentelor sale și adâncind incertitudinile din jurul cuplului.

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Teama de a fi folosită în competiție și gândul de a părăsi emisiunea

Tensiunea a culminat în timpul discuției pe care Carolina a purtat-o cu prezentatoarea emisiunii, Andreea Mantea. Concurenta a izbucnit la rândul ei în lacrimi și a mărturisit că s-a îndrăgostit de Sergiu încă dinainte de prima lor întâlnire din afara casei, însă a ezitat să recunoască public acest lucru.

Vizibil dărâmată de supozițiile create, Carolina a recunoscut că ia în calcul chiar și plecarea din emisiune, din cauza spaimei că intențiile lui Sergiu nu ar fi deloc sincere.

„Eu n-am de gând să demonstrez nimănui nimic. Dacă nu eram îndrăgostită de el nu mă consumam, nu-mi făceam atât de multe gânduri, nu încercam să rezolv anumite lucruri. Eu așa funcționez”, a mărturisit Carolina.

Întrebată de Andreea Mantea ce o face să sufere atât de mult, concurenta a explicat motivul real al retragerii sale.

„Am dubii… au fost multe discuții. Eu mai bine plec acasă, sincer… eu nu-mi doresc ca cineva să se apropie de mine pentru competiție. Nu vreau să fiu folosită, chiar nu-mi doresc lucrul ăsta”, a declarat ea.

La finalul conversației, întrebată de prezentatoare în ce măsură mai are încredere în Sergiu, Carolina a admis că nesiguranța sa este de aproximativ 40%, lăsând incert viitorul lor în emisiune.

Foto – captură Youtube

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