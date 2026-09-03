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Andreea Marin a publicat pe rețelele de socializare un mesaj interesant, în care vorbește despre încheierea unei perioade plină de schimbări interioare. Vedeta s-a deschis în fața urmăritorilor și s-a arătat recunoscătoare pentru tot ceea ce a trăit.

Andreea Marin, vara care i-a schimbat perspectiva și viața

Prezentatoarea Tv a încheiat vara cu un mesaj despre transformare și descoperea de sine. Ea a mărturisit că a ieșit din zona de confort și că a pornit pe drumul evoluției personal, care este unul foarte satisfăcător.

„O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie, dar lasă în mine amintiri profunde. A fost anotimpul schimbărilor mele interioare, al unei evoluții voite, pe care, totuși, nu plănuisem să o trăiesc cu ceva timp în urmă, înainte să realizez că am nevoie de acest pas înainte și să mă deschid către el, cu gândul și fapta, cu convingere, cu dorință, cu iubire și înțelepciunea care m-a scos din comoditate și m-a dus, iată, departe de mine, cea de ieri.

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Dincolo de profunzime și de cunoaștere, am descoperit că pot fi mult mai mult decât credeam, că am resurse interioare minunate, nebănuite, că pot iubi viața și altfel decât o credeam, că mă pot prețui și pe mine așa cum merit, așa cum îi prețuiesc pe cei din jur când le întind mâna mea, când îmi deschid sufletul către oameni și situații ce nu-mi aparțin”, a mărturisit Andreea Marin.

Andreea Marin: „E incredibil ce oportunități vin spre tine”

Vedeta a vorbit despre oamenii care i-au fost alături în această perioadă, despre cei care au îndrumat-o și i-au fost „profesori” prin lecțiile de viață pe care i le-au oferit.

Mai mult, ea și-a arătat recunoștința față de puterea divină.

„E incredibil ce oportunități vin către tine dacă îmbrățișezi schimbarea cu sufletul și cu mintea, dacă vrei cu adevărat să afli ce se află dincolo de limitele tale din prezent!

Îmi mulțumesc mie pentru libertatea pe care mi-am oferit-o în acest sens, intrând cu curaj pe un drum al descoperirilor, fără să știu unde mă va duce; mulțumesc celor ce m-au îndrumat pe această cale, prietenilor puțini și buni ce mi-au fost aproape și celor ce mi-au fost dascăli prin lecțiile lor de viață, inclusiv copilului meu bun și frumos, dar și verii, pentru atâtea răsărituri cu speranțe și apusuri de neuitat!

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Și puterii ce vine de Sus: mereu e cineva cu mâna pe umărul meu, dându-mi ceva atât de prețios: încredere. Mulțumesc!”, a fost mesajul profund transmis de Andreea Marin.

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