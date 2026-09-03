Codruța Filip a hotărât ce va face cu inelul de logodnă și verigheta. Decizia luată la jumătate de an de la divorțul de Valentin Sanfira

Ce va face Codruța Filip cu inelul de logodnă și verigheta
Codruța Filip face un gest surprinzător la jumătate de an de la divorțul de Valentin Sanfira. Cântăreața a decis să renunțe la verighetă și inelul de logodnă, pe care le va dona unei biserici, conform unui sfat primit.
Dezvăluirea a fost făcută în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, unde artista a vorbit deschis despre procesul dificil prin care a trecut după despărțire.
„Inelul de pe degetul meu e de la părinții mei, e cumpărat din Egipt. Mamei i-a plăcut în special că spune că piatra e ca ochii mei. N-am făcut nimic încă cu verigheta, nici cu inelul de logodnă, dar probabil le voi dona. Nu știu, le voi duce la o biserică ceva, m-a sfătuit cineva”, a declarat Codruța Filip în cadrul emisiunii.
„Mi-e greu să iert și recunosc asta. Încă îmi e greu să iert. Poate la un moment dat o voi face, pentru că știu, nu e sănătos pentru tine să aduni tot în inima ta și să ții. Mai las să treacă timpul”, a adăugat ea.
Familia a fost un sprijin esențial pentru Codruța Filip în această perioadă, ajutând-o să își regăsească echilibrul și să privească înainte.
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