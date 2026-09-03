Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Patrice Cărăușan, fosta concurentă de la Survivor, s-a căsătorit civil cu Alin Bărică și a dat o petrecere de vis în aer liber, unde a aflat că va deveni mamă de băiat. Ziua plină de emoție a început la starea civilă, unde cei doi au făcut pasul cel mare în fața familiei și a prietenilor, și a continuat cu o petrecere spectaculoasă pentru marea dezvăluire a sexului bebelușului.

Ținute moderne și o ieșire festivă de la Starea Civilă

Pentru cel mai important „DA” din viața lor, proaspeții căsătoriți au mizat pe stil, lejeritate și eleganță contemporană. Patrice Cărăușan a atras instantaneu toate privirile la ieșirea din clădirea stării civile, purtând o rochie albă mini, fără bretele, cu o linie dreaptă și un guler asimetric. Aspectul retro-chic a fost completat de un buchet clasic de flori albe și o pereche de pantofi cu toc potriviți nuanței. La rândul său, Alin Bărică a ales o combinație stilată, optând pentru un costum gri deschis la două rânduri de nasturi, asortat cu un tricou alb simplu și pantofi sport albi.

Pe treptele clădirii cu arhitectură clasică, proaspeții căsătoriți au fost întâmpinați de familie și prieteni cu o boltă impresionantă formată din buchete colorate de flori, aplauze și o ploaie de felicitări.

Petrecere pe malul lacului și marea dezvăluire: vor avea un băiețel

După finalizarea procedurilor oficiale, alaiul de invitați s-a mutat pe malul unui lac, într-o locație special amenajată pentru petrecere și pentru mult așteptatul moment „gender reveal”. Decorul de poveste a inclus un panou alb ornat cu baloane de diferite dimensiuni, un mesaj din neon pe care scria „Oh Baby”, ursuleți de pluș și o coloană tematică inscripționată cu mesajul „Boy or Girl?”.

Momentul culminant al serii a fost marcat într-un mod extrem de vizual. În timp ce Patrice și Alin se aflau îmbrățișați în fața panoului festiv, din spatele decorului a izbucnit un nor imens de fum albastru, care a colorat cerul și oglinda apei, confirmând oficial că cei doi vor deveni părinți de băiețel. Vizibil emoționați, proaspeții soți s-au strâns puternic în brațe în aplauzele celor prezenți, pregătindu-se astfel pentru cel mai frumos capitol din viața de familie.

Cerere în căsătorie ca în povești, în Cappadocia

Relația dintre Patrice Cărăușan și Alin Bărică, antrenor de fitness, este una solidă și de durată, el fiind o prezență constantă și un sprijin de neclintit pentru ea, inclusiv pe parcursul participării sale la Survivor. Povestea lor de dragoste a fost marcată de un moment memorabil în luna mai 2026, când o vacanță în Cappadocia, Turcia, s-a transformat în cadrul perfect pentru cererea în căsătorie.

Într-un decor spectaculos, Alin i-a adresat întrebarea cea mare, iar răspunsul fostei concurențe a fost plin de emoție. Aceasta a mărturisit public că, deși la început a avut rețineri, partenerul ei a făcut-o să creadă în viitorul lor împreună, acceptând propunerea din toată inima și reconfirmându-și iubirea profundă.

Aflați în pragul unui nou capitol, cei doi radiază de fericire și așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a copilului lor, pregătindu-se cu entuziasm pentru rolul de părinți.

Urmărește-ne pe Google News