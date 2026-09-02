Radu Ciucă, adevărul despre relația cu Andreea Popescu. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi 

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Radu Ciucă și Andreea Popescu au fost surprinși de mai multe ori împreună. Acum, prezentatorul Tv a vorbit despre relația pe care o are cu fosta dansatoare.

Ce se întâmplă între Radu Ciucă și Andreea Popescu

Imaginile cu Andreea Popescu și Radu Ciucă au făcut înconjurul internetului. Prietenul lui Cătălin Măruță a devenit cunoscut odată cu prezența pe micile ecrane. Acum, cei doi sunt din nou împreună, însă de data asta la Antena 1, unde prezintă emisiunea Furnicuțele.

Pe de altă parte, Andreea Popescu a fost în atenția publică în ultima perioadă, după ce a divorțat de Rareș Cojoc. Ea a fost văzută și alături de Dan Alexa, cu care a încercat să aibă o relație.

Radu Ciucă și Andreea Popescu au fost văzuți împreună în public recent, ceea ce a dus la speculații că ar putea avea o relație. Acum, prietenul lui Cătălin Măruță lămurește misterul despre relația dintre el și Andreea Popescu.

Dj-ul emisiunii Furnicuțele a declarat că el și influencerița sunt doar prieteni, iar ieșirea împreună în oraș a fost în interes profesional. Cu toate acestea, el a recunoscut că au abordat și subiecte personale.

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„Câteodată singur, câteodată însoțit (n.r. bea cafeaua). Nu am o relație. Nu e nimic senzațional. A fost o simplă ieșire la cafea. Ne știam dinainte, dar nu aveam o relație de amiciție. A fost o întâmplare. În mare parte, au fost discuții profesionale, dar au mai fost și alte discuții. Andreea este o fată cu o energie foarte mișto, sufletistă. Atât cât am cunoscut-o”, a declarat Radu Ciucă, în exclusivitate, pentru Știrile Antena Stars.

Radu Ciucă și Cătălin Măruță, din nou împreună

Radu Ciucă și Cătălin Măruță s-au reunit, după ce prezentatorul Tv a plecat de la Pro Tv, iar Radu Ciucă a luat aceeași decizie. Cei doi s-au regăsit din punct de vedere profesional.

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Ciucă este DJ la emisiunea Furnicuțele, pe care Cătălin Măruță o prezintă, după ce i-a luat locul lui Denise Rifai. Noul sezon începe pe 7 septembrie 2026 și se va fiduza de luni până vineri, între orele 17:00 și 19:00.

„Scamă și Blană i-au explicat clar lui Cătălin Măruță cum funcționează lucrurile în platoul «Furnicuțele». Din 7 septembrie 2026, de la ora 17.00, noul sezon. Mai bun, mai fresh… prezintă impecabil”, este anunțul făcut de Antena 1 pe rețelele de socializare.

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