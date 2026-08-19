Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu pare să fi uitat de Rareș Cojoc, dar și de Dan Alexa, cu care s-a vehiculat că ar fi avut o relație. Fosta dansatoare a fost surprinsă la cafea împreună cu un bărbat celebru din televiziune. Ce doi au petrecut câteva momente de liniște la o terasă de la Dorobanți, ieșirea lor fiind surprinsă de paparazzi.

Andreea Popescu, surprinsă la cafea cu un bărbat celebru

Andreea Popescu continuă să inspire prin alegerile ei curajoase, dar și să atragă atenția prin apariții publice ce stârnesc curiozitatea. Recent, vedeta a fost surprinsă alături de Radu Ciucă, binecunoscut în lumea televiziunii ca fiind mâna dreaptă a lui Cătălin Măruță.

Cei doi au fost văzuți într-o cafenea cochetă din zona Dorobanți, discutând relaxați și bucurându-se de compania celuilalt, potrivit imaginilor publicate de Cancan.

Deși momentul a dat naștere unor speculații despre o posibilă apropiere sentimentală, Andreea Popescu a fost clară în declarațiile recente: după divorțul de Rareș Cojoc, tatăl celor trei copii ai săi, nu se simte încă pregătită să își refacă viața amoroasă.

Așadar, întâlnirea cu Radu Ciucă ar putea fi doar o discuție între prieteni sau o întâlnire profesională. De altfel, în timpul conversației lor, Radu a fost abordat de două cunoștințe, pe care ulterior i le-a prezentat Andreei, iar cei doi au plecat împreună cu mașina.

Citește și: Celebra tiktokeriță Maria Karapa a ajuns cu copiii în stradă: „Nu înțeleg ce e cu toată discriminarea asta”

Citește și: De ce a plecat Wilmark de la Pro TV: „Am văzut ceva ce nu trebuia să văd”

Schimbări importante în viața Andreei Popescu

După o perioadă marcată de schimbări personale, Andreea Popescu a adăugat o nouă reușită în palmaresul său: și-a luat permisul de conducere la vârsta de 42 de ani.

Această realizare, pe cât de simplă poate părea, a avut o mare însemnătate pentru vedetă. Pe contul său de Instagram, fosta dansatoare a împărtășit vestea cu urmăritorii săi: „Sora voastră a luat carnetul la 42 de ani”.

Ulterior, într-o postare mai amplă, a vorbit despre această provocare și despre cât de important este să îți urmezi dorințele, indiferent de vârstă.

„Nu aveam cum să nu fac o postare despre faptul că mi-am luat carnetul la 42 de ani. Multă lume mă întreabă: «De ce atât de târziu?». Iar eu vă spun doar atât: niciodată nu este prea târziu să începi ceva și să și reușești. Sunt convinsă că acum, când o să încep să conduc, o să spun: «Cum de am stat până acum fără carnet?!». Îi mulțumesc instructorului meu care a avut multă răbdare cu mine… și eu cu el. Practic, ne-am perfecționat răbdarea împreună”, a scris ea în mediul online.

Vedeta a mai adăugat un mesaj inspirațional pentru fanii săi, subliniind importanța de a depăși fricile personale: „Poate pentru majoritatea oamenilor să îți iei carnetul nu este o mare realizare, dar pentru mine înseamnă enorm. Și cred că tocmai asta contează: fiecare dintre noi are propriile frici de depășit și propriile victorii de sărbătorit, indiferent la ce vârstă vin”.

Citește și: Oana Monea s-a împăcat cu Alex. Fostul iubit vrea să participe la Insula Iubirii în calitate de concurent

Citește și: Dana Rogoz, transformare drastică de look. S-a tuns bob pentru un nou film și a donat părul pacientelor cu afecțiuni oncologice

Andreea Popescu, în cabinetul medicului estetician

Schimbările din viața Andreei Popescu nu s-au oprit aici. După ce a reușit să slăbească aproximativ 20 de kilograme, vedeta a decis să facă câteva ajustări estetice pentru a-și recăpăta încrederea în sine.

Într-un clip video publicat pe rețelele sociale, aceasta a dezvăluit că a apelat la un eyebrow lift, la implanturi mamare și la o abdominoplastie reversă, ultima intervenție fiind necesară în urma pierderii semnificative în greutate.

„Îți îmbunătățești anumite părți ale corpului. La mine a fost partea asta de eyebrow lift. Bineînțeles, mi-am pus și implanturi. Mă simt inconfortabil că trebuie să vorbesc despre aceste proceduri. E o chestie intimă. Am făcut implant, am făcut eyebrow lift și abdominoplastie reversă, asta din cauza celor 20 de kilograme pe care le-am dat jos în total, în tot timpul acesta în care am slăbit”, a explicat ea în mediul online.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Popescu

Sursă foto: Cancan, Instagram

Urmărește-ne pe Google News