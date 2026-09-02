Anca Dinicu, întâmplare șocantă într-un taxi: „Eram sigură că scoate o bâtă”

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Anca Dinicu a împărtășit cu urmăritorii ei o întâmplare de-a dreptul unică pe care a pățit-o când se afla într-un taxi. Vedeta le-a spus oamenilor că a rămas surprinsă de gestul șoferului. Iată ce s-a întâmplat.

Anca Dinicu, poveste incredibilă din taxi

Actrița le-a povestit urmăritorilor că se afla într-un taxi și făcea o fotografie, când i-a fost atrasă atenția de ceea ce făcea șoferul. Aflată pe bancheta din spate, Anca Dinicu a văzut că șoferul a început să caute ceva în partea din față a mașinii.

Fără să știe ce se întâmplă, vedeta a început să se gândească la ce era mai rău.

„În loc să îl înjure, l-a pus să jure că el nu a greșit niciodată”, a explicat actrița.

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Se pare că șoferul se certa cu un alt participant la trafic, moment în care a început să caute agitat ceva prin mașină. Anca Dinicu s-a speriat, crezând că este în căutarea unui obiect cu care să îl lovească pe celălalt.

„Eu eram sigură că scoate o bâtă, dar domnul căuta BIBLIA. Wow!”, a lămurit rapid Anca Dinicu situația.

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Momentul a fost surprins de actriță, care a pus și câteva fotografii din taxi, povestind întreaga situație. În timp ce ea își făcea o fotografie, șoferul a început să se certe cu cineva și a început să caute agitat prin mașină un obiect.

Se pare că acesta căuta Biblia, ca să îl pună pe bărbatul cu care se certa să jure că nu a greșit niciodată.

Actrița este singură

La un an și jumătate după ce a devenit mamă, Anca Dinicu a decis să se despartă de tatăl copilului, Georgian Păun. Actrița a făcut public totul într-un mesaj pe Instagram.

Cei doi au avut o relație discretă și scurtă, în urmă căruia a venit pe lume Radu, fiul lor.

„O mică schimbare în povestea noastră: eu și Georgian am ales să trecem de la statutul de iubiți la cel de buni prieteni. Suntem absolut ok, nu e loc de nicio dramă, pur și simplu am realizat că aceasta e cea mai bună formă prin care ne putem continua drumul. Formăm o echipă în creșterea copilului nostru și asta e tot ce contează. Mulțumim pentru gândurile bune! În caz că există”, a scris Anca Dinicu pe Instagram.

Actrița vorbise anterior despre planuri de nuntă, mai ales că fusese cerută în căsătorie în Thailanda.

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