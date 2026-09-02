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Mattia Carnessali și Teodora Racoș, foștii protagoniști ai emisiunii „Insula Iubirii”, s-au despărțit. Cei doi au decis să rămână prieteni, precizând că au hotărât să facă acest pas din cauza distanței, dar și a stilurilor diferite de viață.

Mattia Carnessali și Teodora Racoș s-au despărțit

Despărțirea dintre Mattia Carnessali și Teodora Racoș, două dintre cele mai îndrăgite ispite din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, a luat prin surprindere pe toată lumea. După o relație care s-a înfiripat în afara platourilor de filmare, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Deși s-au cunoscut în timpul emisiunii Insula Iubirii, relația dintre Mattia Carnessali și Teodora Racoș a luat naștere abia după nunta unor prieteni comuni, Francesca și Cristi Pungă, la care au fost cazați împreună. O fotografie publicată la scurt timp, în care cei doi apăreau sărutându-se, a confirmat zvonurile: erau un cuplu.

Însă relația lor nu a evoluat către un angajament mai serios, după cum a explicat Mattia.

„Nu mai formăm un cuplu, dar… adică un cuplu serios, o relație serioasă n-am avut niciodată cu Teodora. Adică nu cred că am fost vreodată împreună, împreună. În sensul că, până la urmă, nu am oficializat niciodată o relație, să zicem așa. Am petrecut niște momente frumoase împreună, ne-am distrat, dar nu am făcut pasul niciodată să zicem: Gata, suntem într-o relație. Să stabilim niște limite ale relației sau să discutăm asupra unei posibile relații serioase. Nu am ajuns până acolo”, a declarat acesta pentru Spynews.

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Motivele din spatele despărțirii

Deși între Mattia Carnessali și Teodora Racoș a existat o chimie evidentă, diferențele dintre stilurile lor de viață și prioritățile personale au cântărit greu.

„Suntem OK și acum, adică nu pot să zic că nu suntem OK. Ea este o femeie foarte matură, pe care o respect destul de mult. Suntem mai bine acum decât înainte, eu zic sincer. Da, suntem mai bine ca amici și nu am decât cuvinte frumoase să-i adresez Teodorei. Chiar este o persoană cu care m-am înțeles foarte bine, dar din păcate, din motive diferite, distanța, viețile complet diferite, ea acum face un curs, este foarte ocupată, mai multe chestii care nu depind doar de noi, am ajuns să hotărâm că e mai bine să rămânem într-o prietenie. Să nu ne rănim, să nu ne facem rău unul altuia și să ne respectăm în totalitate, fără să avem nicio obligație unul față de altul”, a explicat fosta ispită de la Insula iubirii.

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În ciuda separării, Mattia Carnessali a subliniat că relația lor a fost mereu bazată pe respect reciproc și comunicare deschisă.

„Sincer? Pregătit… (n.r. râde). E o întrebare la care nu știu ce să-ți răspund. Mi-a fost dorit la un moment dat, după aia am văzut că lucrurile nu merg așa cum mi-aș dori și pur și simplu am moderat-o un pic. Nu a fost cu reproșuri treaba. Noi ne-am înțeles bine tot timpul, a fost o comunicare foarte bună între noi. Am discutat problemele întotdeauna, a fost o comunicare bună și, până la urmă, ne-am înțeles. Așa a rămas și acum”, a precizat el.

Deși drumul lor împreună s-a încheiat, cei doi au ales să păstreze o relație de prietenie și să meargă mai departe fără resentimente.

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Sursă foto: Instagram

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