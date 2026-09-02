Mădălina Ghenea, în ipostaze tandre online cu un bărbat misterios. A dat de înțeles că are o nouă relație

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O nouă iubire pentru Mădălina Ghenea? Modelul în vârstă de 39 de ani a împărtășit o fotografie intimă pe Instagram, alături de un bărbat misterios.

Mădălina Ghenea, în ipostaze tandre online cu un bărbat misterios

Mădălina Ghenea, cunoscută pentru eleganța și discreția sa, și-a surprins admiratorii din mediul online după ce a publicat pe Instagram o fotografie în care apare într-o ipostază tandră alături de un bărbat misterios, ținând în brațe un urs panda de pluș. Atmosfera caldă și relaxată a instantaneului a atras imediat atenția urmăritorilor săi.

Această apariție enigmatică vine la aproape trei ani după separarea de tenismenul Grigor Dimitrov, relație care a fost intens mediatizată în 2023. Potrivit Protv.ro, cei doi au confirmat atunci povestea lor de dragoste printr-o serie de fotografii publicate pe rețelele sociale, dar relația s-a încheiat câteva luni mai târziu, fără declarații oficiale. Mădălina a rămas fidelă stilului său discret, evitând să dezvăluie prea multe detalii despre viața personală.

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Cu ce bărbați celebri s-a iubit Mădălina Ghenea

De-a lungul timpului, vedeta a arătat că preferă să lase imaginile să vorbească în locul ei. Această nouă postare, lipsită de orice explicație, nu face excepție. Deși identitatea bărbatului din fotografie rămâne necunoscută, este clar că Mădălina își trăiește viața cu aceeași grație și mister care au fascinat mereu publicul.

Rămâne de văzut dacă această imagine reprezintă începutul unei noi povești de dragoste sau doar un moment oarecare de tandrețe. În trecut, Mădălina Ghenea a format cupluri cu bărbați celebri precum Gerard Butler și Leonardo DiCaprio, printre alții. Cea mai notabilă relație din viața ei rămâne însă cea cu afaceristul Matei Stratan, din care a rezultat o fetiță, Charlotte, acum în vârstă de 9 ani.

Foto: Instagram

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