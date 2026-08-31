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Elena Ionescu trăiește o poveste de dragoste cu Alex Enache, mai tânăr cu 13 ani decât ea, și dezvăluie cum relația lor i-a adus fericire și echilibru în viață. Ce impact are iubitul asupra carierei și familiei sale.

Elena Ionescu, dezvăluiri rare despre iubitul ei, Alex Enache

Elena Ionescu formează de un an un cuplu cu Alex Enache, un fotbalist cu 13 ani mai tânăr decât ea. În paralel, artista își continuă cu succes cariera muzicală, reușind să îmbine cu succes viața personală cu cea profesională. Într-un interviu pentru Spynews, cântăreața a vorbit despre relația de un an cu Alex, despre legătura acestuia cu fiul ei, dar și despre planurile sale muzicale.

Pentru Elena Ionescu, dragostea nu are vârstă. Relația cu Alex Enache, fotbalist de profesie, a început natural, fără a simți presiunea diferenței de vârstă. „Cred că nu am premeditat nimic și nu am căutat nicio formă de înțelegere forțată în această relație. Toate au venit așa, au curs de la sine. Cu el am o compatibilitate clară și ne înțelegem din priviri”, a mărturisit artista, pentru sursa citată.

Deși provin din domenii diferite, cei doi au găsit un echilibru. Alex, care este sportiv, o susține necondiționat pe Elena, iar aceasta apreciază că partenerul ei este un om organizat și prezent în viața lor de zi cu zi. „Este un om foarte ordonat, organizat în viață, ceea ce îmi dă această liniște de a fi cumva un om foarte… nu știu, trăiește așa pe prezent, e foarte prezent în viața mea și în toate activitățile pe care le fac”, a adăugat ea.

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O legătură specială între Alex și fiul ei, Răzvan

Un alt motiv de bucurie pentru Elena este relația specială dintre Alex și fiul ei, Răzvan. Pasiunea comună pentru fotbal i-a apropiat și mai mult. „Mergem la antrenamentele lui Răzvan și întotdeauna ne susținem. Este foarte frumos să vezi cum se înțeleg atât de bine. Nimic nu e întâmplător în viață”, a spus artista, plină de recunoștință.

Răzvan, care deja joacă pe postul de portar la echipa de juniori a FCSB, a ales singur să urmeze această pasiune, iar Elena îl încurajează la fiecare pas. „Mă bucur din plin că băiețelul meu a ales fotbalul. În timpul săptămânii mergem împreună la antrenamente, iar în weekenduri, atât eu, cât și tatăl meu, îl susținem la meciuri”, a mai spus ea.

Muzica rămâne o prioritate: „Mă îndrept către muzica latino”

Elena nu și-a neglijat nici cariera muzicală. Deși începutul anului 2026 a fost mai liniștit din punctul de vedere al evenimentelor, artista s-a concentrat pe lansarea de piese noi. „La două-trei luni am mai lansat câte o piesă. Mă îndrept ușor-ușor către muzica latino, unde mă simt cel mai bine”, a declarat Elena.

Ultimele luni au fost însă extrem de aglomerate pentru cântăreață. Concertele au revenit în forță, iar ea a profitat din plin de această perioadă. În plus, pregătește lansarea unui nou single, „Soy sexy y sabrosa”, cu un videoclip plin de energie și culoare, perfect pentru această vară.

Succes și dincolo de granițe

Elena Ionescu își extinde orizonturile și pe plan internațional. Artista se pregătește să încheie vara cu un concert în Bulgaria, la un resort exclusivist. „Mă bucur să cânt și la străini. Muzica mea e gândită să fie internațională, cu influențe spaniole și engleze. Îmi doresc să revin pe piața internațională”, a explicat ea.

Pentru această toamnă, Elena promite noi proiecte muzicale și colaborări surprinzătoare, despre care nu a dorit să dea prea multe detalii deocamdată.

Foto: Instagram

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