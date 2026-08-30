Adriana Bahmuțeanu, decizie radicală din cauza distanței de George Restivan. „Să facem ceea ce n-am făcut niciodată!” Ce își dorește să facă pentru familia ei

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Adriana Bahmuțeanu este gata să renunțe definitiv la viața din România și să se stabilească în Statele Unite ale Americii, alături de soțul ei, George Restivan. Vedeta mărturisește că distanța de mii de kilometri dintre continente este tot mai greu de suportat, iar dezamăgirile acumulate în plan personal și juridic au determinat-o să ia în calcul o schimbare radicală de viață.

„Faptul că stăm separat… este cel mai greu!”

După câteva luni de separare fizică, George Restivan a venit în România însoțit de fiul său, Blake, pentru a-i fi alături parteneri sale. Cei doi au apărut la un eveniment de modă organizat de Cătălin Botezatu, unde au vorbit despre eforturile pe care le fac pentru a-și păstra mariajul intact în ciuda oceanului care îi desparte.

„Trebuia să vină Adriana vara aceasta, dar i-am zis: ‘Știi ce? Lasă că venim noi!’ Și am venit eu cu băiatul meu, până la urmă”, a explicat George Restivan pentru viva.ro.

Faptul că depind de tehnologie pentru a comunica rămâne principala provocare a cuplului.

„Faptul că stăm separat… este cel mai greu. Dar, până la urmă, va fi așa cum ne dorim”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, fiind completată de soțul ei: „Din punctul meu de vedere este greu pentru noi faptul că suntem dependenți de rețelele sociale să ne vedem, mai exact de WhatsApp.”

Plecarea în America, singura cale de scăpare

Principala motivație din spatele deciziei de a părăsi țara este legată de lupta extenuantă pe care vedeta o poartă în instanțele din România pentru copiii ei, procese accentuate de pierderea fostului ei soț, Silviu Prigoană. Profund dezamăgită de instituțiile statului, Adriana Bahmuțeanu își dorește o viață liniștită peste Ocean.

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„Eu aș pleca și mâine, pentru că pe mine statul român și România nu mă mai reprezintă. Este o corupție și o putrefacție atât de mare, încât salvarea mea este să plec acolo. Pentru că m-au dezamăgit foarte mult, cu tot balamucul acesta și toate procedurile acestea judiciare de un an și jumătate.

Plus că mi-am găsit dragostea peste Ocean și avem o vârstă și vrem să ne bucurăm de ea. Să facem ceea ce n-am făcut niciodată, să ne bucurăm de familie, să călătorim, să stăm unul cu altul…”, a mărturisit vedeta.

Sprijin necondiționat și speranțe de viitor

Deși locuiesc pe continente diferite, cei doi parteneri încearcă să privească partea pozitivă a situației și consideră că toate aceste încercări le-au sudat legătura pe termen lung.

„Suntem alături unul de altul. Este o perioadă în care toate acestea ne întăresc mai mult. A întărit relația noastră mai mult. Și eu cred că, deja, este soarele peste Ocean, iar eu îl văd, ne așteaptă pe amândoi. Dar, până atunci, ne împărțim pe două continente. Altfel nu se poate. Luăm în considerare și vacanțele copiilor, joburile și așa ne împărțim”, a concluzionat George Restivan, pentru aceeași sursă.

Foto – Facebook / Instagram

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