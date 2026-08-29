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Cum arată certurile dintre Gina Pistol și Smiley: „Andrei este fix opusul meu, eu sunt foarte impulsivă”. Cine face mai multe compromisuri în relație

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Gina Pistol a oferit detalii rare despre căsnicia cu Smiley, în podcastul „Salvat de clopoțel”. Prezentatoarea de la MasterChef România a spus, printre altele, și ce notă își dă ca soție.

Gina Pistol, dezvăluiri rare despre căsnicia cu Smiley

Gina Pistol și SmileyIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 17)

Invitată în podcastul „Salvat de clopoțel”, Gina Pistol a vorbit, printre multe altele, și despre căsnicia cu Smiley. Cei doi formează un cuplu de aproape un deceniu și împreună au o fetiță, Josephine, în vârstă de 5 ani.

Întrebată pe ce plan ea și Smiley au avut o chimie imediată, Gina a dezvăluit: „Comunicarea non-verbală. Știm când ceva nu e ok. E o chestie care a fost dintotdeauna, n-am lucrat la ea. Nu știu cum s-o explic”.

Cum arată certurile dintre Smiley și Gina Pistol

Prezentatoarea TV a spus și cum decurg discuțiile în contradictoriu cu soțul ei.

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„Se păstrează aceeași comunicare (eficientă și în timpul conflictelor – n.red.). Andrei este fix opusul meu, eu sunt foarte impulsivă. Mă sting repede, dar am nevoie să iau foc, așa sunt eu construită și îmi face bine. El știe că alea 3-5 minute mă lasă în pace și pe urmă gata. Ne-am învățat. I-am mai zis eu lui Andrei, «apreciază că ai o femeie ca mine decât una care să-ți pună perna pe față în timp ce dormi». Eu măcar fac ca toate cele și după gata (râde)”, a mărturisit Gina.

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Ce notă își dă Gina Pistol ca soție

Ca soție, Gina a spus că își dă nota 9. „Nu pot să zic că sunt o soție perfectă. Poate sunt momente când sunt mai puțin prezentă în relația pe care o am cu soțul meu. Eu consider, ca să fiu prezentă ca mamă și ca soție, că trebuie să fiu eu ok cu mine, deși sună egoist.”

Nu în ultimul rând, prezentatoarea a mărturisit că soțul ei este cel care face mai des compromisuri în relație. „Andrei e mult mai echilibrat decât mine. E mult mai așezat. Andrei e cel calculat, eu sunt cea amețită. Eu sunt aia cu show-ul în casă și el mă lasă să-mi fac numărul de circ. El face compromisurile.”

Foto: Instagram; Captură YouTube

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