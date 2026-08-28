Mara Bănică are un noul coleg la Spynews TV Live. Alexandru Constantin i se alătură din 31 august

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Mara Bănică va avea un nou coleg la Spynews TV Live! Alexandru Constantin i se alătură din 31 august, aducând o nouă dinamică în emisiune. Descoperă cum va arăta noul sezon al show-ului.

Alexandru Constantin și Mara Bănică prezintă împreună Spynews TV Live

Începând cu 31 august, emisiunea Spynews TV Live de la Antena Stars vine cu o noutate care promite să surprindă publicul: Mara Bănică va face echipă la pupitrul de prezentare cu Alexandru Constantin, o figură cunoscută din lumea televiziunii.

Mara Bănică a anunțat încă de pe 17 august, într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, că sezonul 2026 al emisiunii va începe cu o schimbare majoră: un nou coleg de prezentare. Deși la acel moment nu a dezvăluit numele acestuia, a lăsat să se înțeleagă că este vorba despre o persoană cu experiență în jurnalism, care poate aduce un suflu proaspăt în emisiune.

Cum a reacționat Mara Bănică atunci când a aflat că va avea un coleg de prezentare

„Îmi trebuie un coleg care să fie stabil, să nu mă înșele (râde). Nicio emisiune nu e ușoară. (…) Cred că expertiza unui jurnalist la fel de bun ca tine (Marius Niță – n.red) sau ca mine este importantă. (…) Este un sezon care vine cu schimbări și pe mine mă bucură treaba asta și sunt convinsă că toate sunt făcute ca telespectatorii noștri să primească mai mult și mai bine”, a declarat Mara Bănică, la Antena Stars.

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Cine este Alexandru Constantin

Alexandru Constantin are o carieră solidă în televiziune, începută la o televiziune locală din Oradea. Încă din adolescență, Alexandru a fost fascinat de culisele televiziunii și a continuat să-și urmeze pasiunea, lucrând și ca actor și ca antreprenor. Cu toate acestea, el a mărturisit în repetate rânduri că televiziunea ocupă un loc special în inima sa. Timp de 13 a lucrat la Prima TV, unde a prezentat știri și o emisiune mondenă și de unde a plecat la România TV, unde a găzduit jurnalele Day Time și Prime Time.

Cu o prezență carismatică și o vastă experiență profesională, Alexandru este pregătit să aducă un plus de dinamism și profesionalism la Spynews TV Live. Telespectatorii îi vor putea urmări pe cei doi prezentatori în sezonul 2 din 31 august, care promite să ridice standardele emisiunii.

Foto: Antena Stars

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