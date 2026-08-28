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Peter Cullen, actorul de voce din spatele unor personaje de legendă, a murit la 85 de ani

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Peter Cullen, legendarul actor de voce care i-a dat viață eroului Optimus Prime din seria „Transformers” și măgărușului Aiurică (Eeyore) din franciza „Winnie de Pluș”, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani. Interpretul a murit în liniște la locuința sa din Los Angeles, înconjurat de cei dragi, lăsând în urmă o moștenire artistică uriașă care a marcat generații întregi de telespectatori și cinefili din întreaga lume.

O carieră remarcabilă în lumea animației și a cinematografiei

Născut în Canada, actorul și-a început cariera la televiziunea și radioul local, ulterior fiind o prezență constantă în emisiuni cunoscute precum „The Sonny & Cher Show”. Decizia de a se dedica exclusiv actoriei de voce i-a adus rapid roluri iconice. În 1984, el a debutat în rolul lui Optimus Prime pentru serialul animat „Transformers”, personaj la care a revenit ulterior în șapte filme artistice de la Hollywood lansate între 2007 și 2023.

 

Pe lângă celebrul lider al Autoboților, vocea sa inconfundabilă a animat numeroase alte personaje memorabile. Cullen i-a împrumutat vocea măgărușului depresiv Aiurică din „Noile aventuri ale lui Winnie de Pluș” începând de la sfârșitul anilor ’80, a realizat efectele sonore și răcnetele speciale pentru filme precum „Predator” (1987) și „King Kong” (1976) și a dat viață personajului KARR în serialul „Knight Rider”.

Peter Cullen, actorul de voce din spatele unor personaje de legendă, a murit la 85 de ani

Sfatul fratelui care a definit vocea lui Optimus Prime

Unul dintre cele mai emoționante detalii din cariera actorului rămâne modul în care a creat vocea solemnă a lui Optimus Prime. Sursa sa de inspirație a fost fratele său mai mare, un veteran decorat al Pușcașilor Marini ai SUA.

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„Mi-a spus: ‘Nu te apuca să țipi și să urli. El este suficient de puternic încât să fie blând.’ Iar acest lucru a rezonat cu mine și i-am auzit vocea până în momentul audiției. În clipele în care el devenea sobru și serios, acolo l-am găsit pe Optimus Prime.”

Drept mulțumire pentru acest sfat decisiv, actorul a împărțit o parte din veniturile obținute din franciză cu fratele său de-a lungul întregii vieți a acestuia. Interpretarea sa excepțională i-a adus o nominalizare la premiile Daytime Emmy în 2011, precum și un premiu pentru întreaga carieră acordat în cadrul Children’s & Family Emmy Awards în 2023.

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Un ultim mesaj transmis fanilor din întreaga lume

Dispariția artistului a lăsat un gol profund în comunitatea cinematografică internațională. Familia actorului a transmis un mesaj oficial prin care aduce un omagiu vieții sale și îi îndeamnă pe fani să păstreze viu spiritul valorilor pe care le-a promovat prin munca sa:

„Peter Cullen s-a stins din viață în pace, înconjurat de familia sa iubitoare – și păstrat în inimile numeroșilor săi prieteni și a nenumăraților fani din întreaga lume. Familia sa vă roagă să îi onorați moștenirea remarcabilă punându-vă în slujba comunităților dumneavoastră și ghidându-i pe ceilalți cu compasiune, integritate și loialitate, amintindu-vă mereu să ‘fiți suficient de puternici încât să fiți blânzi’.”

Foto – Profimedia

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