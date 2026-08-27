Cine este Connie Preda de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă partenera lui Maurice Munteanu

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Connie Preda activează în domeniul artelor și este partenera lui Maurice Munteanu la Asia Express 2026, care are premiera pe 6 septembrie.

Cine este Connie Preda

Connie Preda este fondatoarea Rosumovi, un proiect lansat în 2017 pentru susținerea artei contemporane. Connie a organizat de-a lungul timpului evenimente diverse, de la spectacole de balet la concerte de muzică clasică. Scopul Rosumovi este să creeze conexiuni autentice între artiști și public, dar și să ofere oportunități profesionale valoroase în domeniul artistic.

Dincolo de activitatea profesională, Connie este considerată o adevărată inspirație pe scena modei bucureștene.

Despre viața ei personală se cunosc puține detalii, dar se știe că a trăit câțiva ani la Monaco și a fost iubita afaceristului milionar Dan Fischer, care a murit în 2012, din cauza cancerului pulmonar. Dan Fischer a fost un bancher extrem de influent în perioada președintelui Emil Constantinescu, potrivit Ziarul Financiar.

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Prietenia cu Maurice Munteanu și povocarea Asia Express

Connie Preda și Maurice Munteanu formează un duo plin de stil și energie la Asia Express 2026. Cu o prietenie de peste 15 ani în spate, cei doi au promis să aducă emoție, inspirație și un strop de eleganță pe traseul care traversează Uzbekistan și China.

„Connie este unul dintre puținii oameni pe care îi cunosc unde nu există răutate. Zero răutate. Tot timpul, în orice situație și în orice context, Connie înțelege și are ceva pozitiv de spus. Și în tot haosul ăsta în care trăim, asta mi se pare o calitate esențială”, a declarat Maurice în cadrul unui interviu recent, descriind esența relației lor.

Pentru Maurice și Connie, misiunea a fost mai mult decât o simplă competiție. A fost un test al prieteniei lor și o oportunitate de a explora necunoscutul împreună. „Eram într-o seară în oraș. Am chemat-o la o cafea, dar nu știa ce urmează să-i spun. I-am propus această formulă la care eu mă gândisem dintr-o primă fază, dar nu credeam că ea va accepta, având în vedere contextul”, a povestit Maurice despre momentul în care i-a propus lui Connie să formăm echipă.

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„Connie este o persoană receptivă în general”

Dincolo de competiție, prietenia dintre Connie și Maurice va fi în centrul atenției. „Connie este o persoană receptivă în general și munca de convingere nu a fost o muncă de convingere clasică, tipică”, a adăugat Maurice, subliniind cât de naturală a fost decizia lor de a participa împreună.

Competiția celui de-al nouălea sezon Asia Express duce echipele într-o călătorie captivantă pe Drumul Mătăsii, cu opriri în Uzbekistan și China. Provocările fizice și psihice, dar și explorarea unor culturi fascinante, vor testa limitele tuturor participanților. Irina Fodor, gazda competiției, le oferă concurenților doar un euro pe zi pentru a se descurca, iar punctul final al traseului este spectaculoasa Perla din Shanghai.

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