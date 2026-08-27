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Jaye P. Morgan, cântăreața și actrița care a marcat divertismentul american și a fost o prezență emblematică în juriile emisiunilor TV din anii ’70, a murit luni în statul Washington. Lumea artistică din Statele Unite este în doliu după trecerea în neființă a unei figuri spumoase și neconvenționale a ecranului. Familia artistei a confirmat decesul, precizând că aceasta locuia în Castle Rock.

De la hiturile anilor ’50 la propria emisiune de televiziune

Născută Mary Margaret Morgan la 3 decembrie 1931, într-o cabană din Mancos, Colorado, viitoarea vedetă a primit porecla „Jaye P.” de la familia sa, mutată între timp la Los Angeles, ca o aluzie amuzantă la celebrul bancher J.P. Morgan. Drumul său spre succes a început fulminant în 1953 cu melodia „Life Is Just a Bowl of Cherries”, însă consacrarea definitivă a venit la scurt timp cu lansarea piesei „That’s All I Want from You”, cel mai mare hit al carierei sale. Stilul vocal distinct i-a adus rapid rolul de solistă în show-ul „Stop the Music” de pe rețeaua ABC, dar și alte piese de succes precum „The Longest Walk” sau „Pepper Hot Baby”.

Popularitatea uriașă de care se bucura i-a garantat, în 1956, propriul program de televiziune, intitulat „The Jaye P. Morgan Show”. Totodată, artista a fost o prezență constantă în cele mai urmărite emisiuni de divertisment ale vremii, fiind invitată specială în programe de legendă precum „The Jackie Gleason Show” și „The Ford Show, Starring Tennessee Ernie Ford”.

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O tranziție de succes spre actorie și nopți de neuitat la Johnny Carson

Odată cu venirea anilor ’60, Morgan a demonstrat că talentul său depășește granițele muzicii, reorientându-se cu succes către actorie. A bifat apariții notabile în seriale de top, interpretând-o pe Sally Dwight într-un episod din „General Electric Theater” — producție găzduită de Ronald Reagan —, dar și roluri în comedia militară „Hennessy” sau în drama medicală „The Eleventh Hour”.

Notorietatea sa a atins un nou nivel datorită relației speciale pe care a avut-o cu televiziunea de noapte și, mai ales, cu celebrul realizator Johnny Carson. Morgan a apărut la „The Tonight Show” de aproximativ 150 de ori, devenind una dintre favoritele publicului pentru umorul său fără filtre.

„Johnny este foarte lipsit de inhibiții”, mărturisea artista într-un interviu acordat în 1981 pentru The New York Times. „Ne trimiteam cele mai vulgare telegrame și reușeam asta pentru că le formulam în cuvinte neobișnuite. Era distractiv să păcălești orice televiziune. Trebuie să-i faci să se îngrijoreze constant.”

Momente controversate și ultimii ani din viață

În anii ’70, Jaye P. Morgan a devenit jurat permanent în populara emisiune „The Gong Show”. Dezinvoltura ei a depășit însă limitele impuse de cenzura vremii într-un episod rămas în istoria televiziunii, când și-a dezgolit sânii în direct în timpul unui dans al personajului „Gene, Gene, the Dancing Machine”. Incidentul a determinat rețeaua NBC să îi interzică definitiv apariția în cadrul acelui program.

Versatilitatea sa a purtat-o ulterior spre alte producții îndrăgite: a fost invitată specială în „The Muppet Show” în 1978 și a avut roluri secundare în lungmetraje precum comedia „Night Patrol” sau celebrul film de Crăciun „Home Alone 2: Lost in New York”.

Căsătorită în trecut cu pianistul și compozitorul Artie Kane, Jaye P. Morgan lasă în urmă o moștenire artistică bogată și un stil inconfundabil care a marcat divertismentul american. Artista lasă în urmă un fiu, Paul.

Foto – Getty

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