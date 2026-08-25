Actrița AnnaLynne McCord și fostul jucător de rugby Danny Cipriani s-au căsătorit. „Să onorăm această binecuvântare divină este cel mai mare dar!”

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AnnaLynne McCord, cunoscută pentru rolul său din celebrul serial „90210”, s-a căsătorit cu fostul jucător profesionist de rugby Danny Cipriani. Evenimentul plin de magie a avut loc sâmbătă, 22 august, în curtea casei lor din Los Angeles, transformată într-un cadru boem și elegant. Cuplul a avut alături 81 de invitați apropiați.

Decizia de a organiza ceremonia în propria casă a avut o semnificație aparte pentru tinerii căsătoriți. AnnaLynne McCord a mărturisit că alegerea spațiului oferă un sprijin emoțional uriaș pentru viitorul lor împreună: „Casa noastră este locul în care începem noua noastră viață împreună. Faptul că cei pe care îi iubim cel mai mult ne-au binecuvântat casa cu prezența lor, celebrând dragostea noastră, va fi un dar care va dăinui ani la rând.”

Printre invitații de seamă s-au numărat colegi de breaslă precum Josh Bowman, Emily VanCamp, Linsey Godfrey, Emily O’Brien, Mieko Hillman și Jessica Minhas, alături de surorile miresei, Rachel și Angel McCord.

Ritualuri șamanice, sport și pregătiri de poveste

Nunta s-a întins pe parcursul unui întreg weekend plin de activități neconvenționale. Debutul a fost marcat de o zi dedicată binecuvântărilor speciale în Malibu, unde domnișoara de onoare Helena Heyman a organizat o sesiune de terapie prin sunet, ritualuri șamanice și ceremonii cu cacao și trandafiri pe un teren considerat sfânt de tribul Chumash. A urmat un prânz amical la restaurantul The Front Yard din North Hollywood, iar seara s-a încheiat cu o întrecere sportivă plină de umor: un meci de fotbal disputat între echipa lui Cipriani, compusă din sportivi profesioniști, și echipa miresei, formată din amatori entuziaști.

În ziua marii ceremonii, cei doi au pus în practică vechiul ritual celtic de legare a mâinilor, simbol al unei uniuni de neclintit. Prietenul apropiat al actriței, vindecătorul șamanic Benjamin W. Decker, a coordonat momentul legării mâinilor cu o panglică și a condus-o pe mireasă la altar pe melodia „I Get to Love You”. Oficializarea căsătoriei a fost realizată de Patrick Connor de la Fundația Sharmada, iar jurămintele celor doi au fost rostite spontan, fără a fi scrise dinainte, pentru a trăi clipa la intensitate maximă. AnnaLynne a explicat această alegere: „Toată lumea spune că pare atât de înfricoșător să nu-ți scrii jurămintele din timp, dar simt că, dacă există vreo emoție, aceasta nu va face decât ca vorbele mele să fie mai sincere și mai adevărate. Joc teatru în fiecare zi a vieții mele când sunt la muncă. Ziua nunții mele este ziua în care, deși voi fi în fața unei mulțimi, pot fi 100% eu însămi.”

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Declarații pline de pasiune și copii responsabili cu magia

Trăirile au fost copleșitoare pentru ambii miri din momentul în care au fost declarați soț și soție. Danny Cipriani a mărturisit, conform publicației People, sentimentul de grație profundă care l-a cuprins: „M-am căsătorit cu femeia visurilor mele. Iubesc firea nezdruncinată a inimii iubirii mele și felul în care a trecut prin foc fără să clipească. Văd cum oamenii, cum copiii reacționează la ea, cum pășește cu grație fără niciun efort oriunde s-ar afla.”

La rândul său, AnnaLynne McCord a vorbit cu o profunzime remarcabilă despre conexiunea lor unică: „El are această prezență puternică, iar dragostea lui este ca focul. Înainte credeam că mă ard, acum văd cât de rafinante și purificatoare sunt flăcările lui. Simt că eu și Danny ne-am implicat cu totul. Asta înseamnă că Danny este cea mai clară oglindă pentru toată dragostea și toată durerea din mine. Înseamnă că îmi oferă ocazia să las dragostea să vindece această inimă puțin mai adânc în fiecare zi, astfel încât să pot trăi pe muchie de cuțit a realității și să nu pierd niciun moment din ce înseamnă să vii pe pământ ca un suflet aflat într-o aventură a cunoașterii. Pentru asta tocmai am semnat.

Să pășim pe acest pământ ca focul. Îmi place cât de vie mă simt cu el — în cel mai senzațional mod. Iar el întâmpină fiecare părticică din focul meu vulcanic cu inima lui plină de pasiune. Eu nu sunt ‘prea mult’, iar el este mai mult decât de ajuns.”

Un detaliu extrem de simpatic al nunții a fost implicarea copiilor invitaților, care au avut misiunea de a arunca petale de trandafir peste adulți pe tot parcursul zilei. Mireasa a povestit amuzată: „Danny și cu mine iubim copiii. Am ținut neapărat să invităm copilașii tuturor, adăugând o notă în invitație care spunea: ‘Năzdrăvăniile sunt puternic încurajate!’”

Petrecerea a continuat cu un bufet suedez cu bucate din Orientul Mijlociu furnizate de restaurantul Carnival, urmat de un tort alb cu frișcă realizat de Half Baked Co. Atmosfera muzicală a fost susținută live de saxofonistul Alek Sanchez-Tellez, violonista Katarina Baumgart și cântăreața Ana-Maria Desai, iar unchiul miresei, Ted Ashburn, a compus o piesa specială pentru miri. Primul dans al cuplului a fost pe piesa „Saturn” a trupei Sleeping at Last.

Piatra de temelie a unificării sufletelor

Fiecare detaliu al decorului a purtat o amprentă personală, de la aranjamentele florale din trandafiri roz pal, hortensii și dalii vișinii procurate de la piața de flori DTLA, până la pergola din lemn îmbrăcată în pânze fine. AnnaLynne, care a purtat două ținute Mark Zunino create special pentru ea și accesorizate de stilistul René Horsch — una cu alură de prințesă Disney la ceremonie și una scurtată în față pentru dans —, a subliniat că întreaga comunitate de prieteni s-a implicat în amenajare. Cuplul, care s-a logodit de Crăciun anul trecut, a apelat la organizatoarea Jacqueline Trejo de la Atelier Arminta pentru coordonare.

Pentru actrița din „Nip/Tuck”, care în copilărie își jurase să nu se căsătorească niciodată din cauza divorțurilor din jur, pasul făcut reprezintă o transformare profundă. Ea a împărtășit viziunea sa finală despre acest angajament: „Până literalmente cu o săptămână înainte de nuntă, când am mers la magica Stare Civilă din Santa Barbara și am depus cererea pentru certificatul de căsătorie, încă mă confruntam cu mici rămășițe ale acelor temeri vechi. Pentru mine, acum, căsătoria este acest ritual extrem de sfânt de aducere a sufletului meu acasă. Când am venit pe pământ, sufletul meu s-a scindat în două. Nu știam că cealaltă jumătate trăia în Regatul Unit ca jucător de rugby în tot acest timp. Această căsătorie este întoarcerea întregului meu suflet. De acum ne conducem unul pe altul spre casă.”

La rândul său, Cipriani a încheiat subliniind caracterul sacru al legăturii lor: „Este o onorare profundă a sufletelor noastre pentru drumul pe care l-am parcurs în această viață și în alte vieți. Să alegem și să onorăm această binecuvântare divină este cel mai mare dar. Este dincolo de cele mai îndrăznețe visuri ale mele.”

Foto – Instagram

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