Întorsătură neașteptată în lupta pentru moștenirea lui Silviu Prigoană. Cum intervine ANAF în procesul pentru avere

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Procesul privind averea rămasă în urma decesului afaceristului Silviu Prigoană capătă noi dimensiuni juridice, transformându-se dintr-o dispută familială într-o confruntare directă cu autoritățile statului. La aproape doi ani de la dispariția afaceristului, Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice a intrat oficial în instanță pentru a bloca procedurile de executare silită inițiate de fiul cel mare al acestuia, Honorius Prigoană.

Miza financiară: Sute de mii de lei din restituirea de TVA

Disputa centrală dintre Fisc și Honorius Prigoană, fiul cel mare al omului de afaceri gravitează în jurul unei sume considerabile, mai exact 494.412 lei. Acești bani reprezintă o restituire de TVA care îi revenea de drept lui Silviu Prigoană, iar Honorius a demarat procedurile de executare silită și poprire pentru a-i transfera în propriile conturi.

Poziția lui Honorius Prigoană în această succesiune este una atipică, având dublă calitate. Pe lângă statutul de moștenitor, acesta acționează și drept creditor al patrimoniului tatălui său, invocând un contract de împrumut încheiat în luna august a anului 2012.

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Contestația ANAF și problema calității procesuale

Inspectorii financiari contestă însă dreptul lui Honorius de a pune mâna pe banii respectivi în etapa actuală a succesiunii. Reprezentanții instituției susțin că demersurile de recuperare s-au făcut fără respectarea pașilor legali obligatorii în cazul unui deces.

Potrivit argumentelor aduse de Fisc în fața magistraților, „în lipsa certificatului de moștenitor, nu poate fi dovedită calitatea procesuală activă a creditorului, astfel că a solicitat admiterea excepției lipsei calității de creditor și anularea executării silite”, notează Cancan.ro.

Totodată, reprezentanții instituției au atras atenția asupra riscurilor pe care le implică aplicarea popririi, menționând că blocarea fondurilor ar putea genera dificultăți operaționale și consecințe negative asupra bugetului de stat. În consecință, s-a cerut suspendarea provizorie a executării până la clarificarea definitivă a drepturilor legale.

Dosarul își caută instanța competenta

Războiul juridic dintre Fisc și Honorius Prigoană rămâne deschis, fără ca instanța să se fi pronunțat încă pe fondul problemei. La data de 8 iunie 2026, Judecătoria Sectorului 3 a analizat cererea, însă a stabilit că nu are competența teritorială sau materială de a soluționa cazul, dispunând declinarea și trimiterea dosarului către o altă instanță.

Până la o decizie magistrală definitivă, acțiunea de executare silită nu a fost anulată, iar susținerile Fiscului rămân simple argumente ce urmează să fie evaluate de noii judecători învestiți cu soluționarea cauzei.

Foto – captură Youtube

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