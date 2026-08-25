Alina Pușcău, nevoită să se tundă după ce a început să-i cadă părul din cauza tratamentului oncologic. „Va crește la loc în scurt timp!”

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Alina Pușcău trece printr-o etapă extrem de delicată din viața sa, fiind în plin proces de tratament împotriva cancerului la sân. Ca urmare a procedurilor medicale urmate în Statele Unite, vedeta s-a confruntat cu efectul secundar al căderii părului, motiv pentru care a luat decizia de a-și schimba coafura.

Ajutată de o prietenă apropiată, Alina Pușcău și-a tuns vârfurile și a adoptat un nou look, fiind mulțumită de rezultat în ciuda contextului dificil.

Alina Pușcău s-a tuns din cauza căderii părului

Decizia de a-și sacrifica lungimea podoabei capilare nu a fost una ușoară, însă pierderea vizibilă a densității părului cauzată de agresivitatea ședințelor de terapie a determinat-o pe Alina Pușcău să facă acest pas inevitabil. Înfruntând efectele secundare dure ale tratamentului oncologic, vedeta a apelat la sprijinul unei prietene apropiate pentru a-și ajusta coafura, transformând un moment încărcat de vulnerabilitate într-un act de acceptare și adaptare la noua sa realitate.

”Suflet curajos! Continuăm să luptăm împreună! Să îți tund părul a fost extrem de emoționant, dar va crește la loc în scurt timp”, a transmis prietena Alinei Pușcău, pe Instagram.

Chiar dacă schimbarea a fost impusă de circumstanțe medicale nefavorabile, rezultatul final a reușit să îi readucă un zâmbet pe chip și un strop de încredere, dovedind că tăria de caracter rămâne intactă chiar și atunci când corpul trece prin încercări atât de severe.

Gest impresionant de solidaritate din partea unei familii de români din Los Angeles

Aflată în Los Angeles pentru a urma schemele terapeutice recomandate de medici, aceasta a avut parte de o surpriză emoționantă care i-a adus un strop de confort spiritual. O familie de conaționali stabiliți peste Ocean s-a deplasat special pentru a o vizita și a-i oferi sprijin moral, aducându-i mai multe obiecte cu o puternică încărcătură religioasă, printre care iconițe, o brățară sfințită, o sticluță cu ulei sfânt și Centura Sfântă a Fecioarei Maria.

Emoționată de bunătatea unor oameni pe care nu îi cunoștea personal, Alina Pușcău a împărtășit trăirile sale cu comunitatea online, scoțând în evidență unitatea românilor din diaspora și sprijinul pe care îl simte prin intermediul credinței în această perioadă de încercare.

„Îmi place să văd cum noi, românii, ne unim și ne ajutăm unii pe alții. O familie de români a venit astăzi la Los Angeles și mă ajută. Mi-au adus rugăciuni și mi-au dăruit Centura Sfântă a Fecioarei Maria, o brățară sfântă frumoasă și ulei sfânt pentru vindecarea mea. Cred cu adevărat că Dumnezeu lucrează prin oameni și sunt profund recunoscătoare” – a transmis ea pe rețelele sociale.

Îndemnul Alinei pentru femeile diagnosticate cu cancer

În cadrul unui alt videoclip publicat pe rețelele de socializare, Alina Pușcău a mărturisit că discuțiile cu cadrul medical care o monitorizează au adus-o în fața unei realități triste, vedeta arătându-se profund afectată de faptul că numeroase femei aleg să abandoneze lupta înainte de a începe procedurile terapeutice.

Privind din propria experiență, modelul a transmis un mesaj de încurajare și solidaritate pentru toate cele care trec prin încercări similare, accentuând importanța sprijinului reciproc și a forței interioare în fața bolii.

„Vreau să vă spun ceva care pe mine m-a întristat. Multe femei care află că au această boală vor să renunțe. Doctorul meu mi-a spus că femeile care află că au cancer vor să renunțe la viață. Nu vor să facă chimio, nu vor să facă tratament. Vreau să spun că este foarte important ca noi, femeile, să ne unim. Noi creăm realitatea noastră și Dumnezeu este acolo unde este pace și prietenii care sunt în jurul nostru ne ajută să trecem peste. Dumnezeu alege oamenii pe care îi știe puternici, că pot să treacă prin această boală. Nu este ușor, este foarte greu.”

Foto – Facebook / Instagram

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