Adda și Cătălin Rizea vor să plece definitiv din România: „Mă voi retrage acolo”. Ce destinație au ales cei doi 

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Adda și Cătălin Rizea s-au hotărât să plece din România. Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc, lucru pe care l-au demonstrat și la emisiunile la care au participat, inclusiv Power Couple și Asia Express. Iată ce i-a făcut să își dorească să părăsească țara.

Adda și Cătălin Rizea, planuri de plecare din România

Recent, cei doi au fost plecați în vacanță în Grecia alături de părinții lor. Odată ce s-a întors din concediu, cântăreața a vorbit despre faptul că își dorește să se mute în Grecia alături de toată familia extinsă, însă nu va face pasul prea curând.

Ea a explicat că a vrut să meargă alături de mama lui Cătălin și alături de părinții ei, pentru că nu au fost niciodată în Grecia.

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„Am fost în Grecia și, sincer, tot îl bat pe Cătă la cap de ceva timp să ne mutăm acolo. A fost foarte frumos, da! Eu vreau să mă mut acolo. La un moment dat să îmi iau o casă acolo… Am fost cu părinții, mama lui Cătă și părinții mei. Prima vacanță a lor. Noi ne-am dorit foarte mult să ne ducem părinții în Grecia, pentru că ei nu au mai fost niciodată.

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A fost o vacanță cumva în familie, dar mai mult pentru ei. Să se bucure, să vadă și ei tot. Și ne-am încărcat bateriile. A fost foarte frumos și, sincer, aș mai fi stat. Pentru că a fost o vacanță în care ne-am plimbat, am mâncat, ne-am relaxat și am dormit foarte bine. Adică a fost fix ce aveam noi nevoie. Și mai ales că i-am văzut și pe ei fericiți. Ne-am încărcat cu bucuria lor”, a spus Adda pentru Cancan.

Vrea să petreacă câteva luni pe an în Grecia

Ea a explicat că, deși și-ar dori să plece definitiv din țară, momentan trebuie să termine casa în care locuiește acum.

Cu toate acestea, „mai devreme sau mai târziu, se va întâmpla”.

„Încă nu, că trebuie să mai muncim, să terminăm casa unde stăm acum. Dar avem asta în plan. Să stau câteva luni pe an acolo, da. Mai devreme sau mai târziu, se va întâmpla, că-mi doresc prea mult. Și, la un moment dat, cu siguranță mă voi retrage acolo”.

Ea a povestit că are de muncă la curtea din spate și că vrea să facă „o combinație între Sicilia cu Grecia”. În plus, vedeta își dorește să îi construiască băiatului său un mic teren de fotbal, iar pentru părinți un foișor.

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