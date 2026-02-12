ADDA și Cătălin Rizea, acuzații dure la adresa lui Oase, după participarea la „Power Couple”: „Am vorbit că ne ajutăm. Când am avut nevoie de el, ne-a dat afară”

ADDA și Cătălin Rizea l-au acuzat pe Oase de trădare, după ce au participat împreună la „Power Couple”. Artista și soțul ei au fost eliminați în urmă cu câteva săptămâni, după ce celelalte echipe aflate în casă au ales să îi păstreze alături de ei pe Cătălin și Luiza Zmărăndescu.

ADDA și Cătălin Rizea, despre tensiunile din casa „Power Couple”

ADDA și Cătălin Rizea au fost eliminați de la „Power Couple” și deși părea că părăsesc casa cu voie bună, acum cei doi au dezvăluit că atmosfera între ei și ceilalți concurenți devenise „toxică”. Cei doi s-au arătat deranjați de comportamentul lui Oase care, deși le promisese că îi va vota pentru a rămâne în concurs, acesta a ales, la momentul critic, să îi dea afară.

„Când am plecat acasă noi am fost super fericiți că plecăm, să scăpăm de anumite persoane de acolo pentru că era deja o atmosferă toxică. Nu am vrea să dăm nume, dar se simte. Dacă te uiți, se simte”, au spus Cătălin și ADDA în emisiunea „Detectorul de minciuni” realizată de Selly.

„Chestia e că nouă nu ne plac prieteniile forțate. Noi, dacă e să ne împrietenim cu cineva ne împrietenim în mod natural”, a completat artista.

Cuplul îi aduce acuzații dure lui Oase

Cătălin Rizea a dezvăluit că îl știa pe Oase dinainte de emisiune și chiar s-au înțeles să se susțină unii pe alți în competiție, lucru care, în cele din urmă, nu s-a întâmplat.

„Cum a zis Oase că de acasă am vorbit cu el că ne ajutăm, că ne susținem, că nu e nicio problemă, că el nu știa pe nimeni de acolo. Și la primul vot, când aveam nevoie de el, ne-a dat afară”, au povestit ADDA și Cătălin.

Cătălin Rizea spune că el nu ar fi încălcat niciodată înțelegerea și a considerat inițial că decizia lui Oase a fost una de moment, însă a realizat ulterior că, de fapt, aceasta este personalitatea lui.

„Eu l-aș fi ajutat cu toată inima, sincer să fiu. Dar am zis că a fost așa, pe momentul respectiv. Dar după aia mi-am dat seama că așa e el, că așa i-a făcut și lui Nick și Cătălina, le-a zis „stați liniștiți că vă votăm, suntem cu voi, noi vrem cu ăia puternici” și la vot a votat cu altă echipă. E o caracteristică a lui, sau o „calitate””, a mai spus soțul Addei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu ADDA și Cătălin Rizea

Sursă foto: Instagram, Facebook

