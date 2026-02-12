Rochia purtată de Thalia în cel mai nou videoclip este creația unei românce. Cât costă și cum arată piesa vestimentară

Thalia a purtat în cel mai nou videoclip al său o rochie creată de un designer român. Vedeta în vârstă de 54 de ani arată senzațional în rochia sexy cu decupaje, iar videoclipul piesei lansate recent a reușit să adune peste 5 milioane de vizualizări, în mai puțin de o săptămână.

Thalia a purtat o ținută creată de o româncă

Thalia purtat creația brandului IMROSKA, realizată de designerul Roxana Ostroveanu. Faptul că vedeta a ales o creație românească pe care a purtat-o în videoclip reprezintă o adevărată recunoaștere pentru țara noastră și industria modei autohtonă.

Actrița și cântăreața a menționat creația româncei și pe rețelele de socializare. Thalia și-a exprimat public recunoștința față de creația româncei.

Mai mult, ea a ales să poarte aceeași rochie și pe coperta oficială a melodiei, pe platforme de muzică internaționale.

Cât costă rochia

Creația româncei Roxana Ostroveanu se numește „Cleopatra” și are un preț de aproximativ 3000 de lei.

Rochia vine ca turnată pe artistă, punându-i în valoare formele și silueta perfectă.

Brandul IMROSKA are colecții elegante și fine, perfecte pentru orice ocazie.

„Pentru mine, hainele nu sunt doar despre cum arăți, ci mai ales despre ce transmiți. Imroska transmite eleganță, putere și rafinament, dar și sensibilitate, coerență și originalitate. Faptul că Thalia poartă creațiile Imroska mă bucură enorm, mai ales că este ceva la care am visat de mulți ani. Chiar mi-am pus această dorintă Craciunul trecut, când împodobeam bradul cu melodiile ei pe fundal. Este o prezență iconică, un artist complet care înțelege perfect că vestimentația nu înlocuiește actul artistic, ci îl completează și îl desăvârșește”, declară Roxana Ostroveanu, conform Click!

Câte operații estetice are vedeta

Thalia a fost întrebată adesea ce și câte intervenții estetice are. Ea a explicat că își menține silueta cu o alimentație atent supravegheată și cu mult sport.

Cât despre tratamente, vedeta a spune că nu are nicio operație estetică majoră. În schimb, ea a admis că apelează la tratamente non-invazive pentru a își păstra tenul luminos. Printre ele se numără radiofrecvența sau stimularea electrică pentru a își menține pielea fermă și lipsită de imperfecțiuni.

Vedeta este una dintre cele mai spectaculoase apariții și continuă să surprindă la 54 de ani cu o formă fizică de invidiat.

Ea este căsătorită din 2006 cu Tommy Mottola și locuiește în New York alături de acesta.

