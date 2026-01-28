Adda, răbufnire nervoasă la Power Couple. Ce i-a făcut lui Cătălin, de față cu toți: „Ești nebun la cap? Plecăm”

Adda a cedat nervos în timpul unei probe la Power Couple România 2026. Vedeta s-a certat cu soțul ei de față cu toată lumea, după ce a făcut un atac de panică. Totul s-a întâmplat după ce Adda a trebuit să își înfrunte o mare temere. Iată ce s-a întâmplat.
Adda a fost nevoită să facă o probă care s-a desfășurat la înălțime, o mare temere de-a ei. Cântăreața a spus că nu face proba, însă soțul ei a încurajat-o să urce în mașină. Ea a recunoscut de multe ori că îi e teamă de înălțime, iar de data aceasta, a fost nevoită să spele o mașină, însă totul la 24 de metri înălțime.
„Nu mă pui tu, că oricum e decizia mea. Tu ai avut de sărit ieri într-o pisicină (…), adică pe bune, nu e termen de comparație (…) Mulțumesc că mă susții, că ești alături de mine și că mă înțelegi. Tu ești sănătos la cap? (n.r. – îi spune lui Cătălin Rizea) (…) Plecăm acasă și asta este, îmi asum. Nu pot să fac. Fac atac de panică fără să fac proba (…) Ar trebui să fii alături de mine”, i-a spus Adda la Power Couple, lui Cătălin Rizea.