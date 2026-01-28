Adda, răbufnire nervoasă la Power Couple. Ce i-a făcut lui Cătălin, de față cu toți: „Ești nebun la cap? Plecăm”

Adda a cedat nervos în timpul unei probe la Power Couple România 2026. Vedeta s-a certat cu soțul ei de față cu toată lumea, după ce a făcut un atac de panică. Totul s-a întâmplat după ce Adda a trebuit să își înfrunte o mare temere. Iată ce s-a întâmplat.

Adda, criză de nervi la Power Couple

Adda a fost nevoită să facă o probă care s-a desfășurat la înălțime, o mare temere de-a ei. Cântăreața a spus că nu face proba, însă soțul ei a încurajat-o să urce în mașină. Ea a recunoscut de multe ori că îi e teamă de înălțime, iar de data aceasta, a fost nevoită să spele o mașină, însă totul la 24 de metri înălțime.

Ea a avut un atac de panică atunci când soțul ei a încercat să o încurajeze și a uitat de toți oamenii din jur, vărsându-și nervii pe Cătălin Rizea.

„Nu mă pui tu, că oricum e decizia mea. Tu ai avut de sărit ieri într-o pisicină (…), adică pe bune, nu e termen de comparație (…) Mulțumesc că mă susții, că ești alături de mine și că mă înțelegi. Tu ești sănătos la cap? (n.r. – îi spune lui Cătălin Rizea) (…) Plecăm acasă și asta este, îmi asum. Nu pot să fac. Fac atac de panică fără să fac proba (…) Ar trebui să fii alături de mine”, i-a spus Adda la Power Couple, lui Cătălin Rizea.

Nu este prima răbufnire în public a Addei. Artista și soțul ei fac o pereche explozivă, lucru care s-a văzut și la Asia Express, când au participat.

Soția lui Zmărăndescu a renunțat la o probă

Și Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu a renunțat la o probă din cauza fricii de înălțime. Concurenta a vorbit despre faptul că a încercat să își învingă această temă și în trecut, dar nu a reușit.

„Până la urmă, înălțimea e frumoasă, dar nu e pentru oricine (…) Nici nu mă interesa cât a investit. M-a cuprins panica de tot”, a declarat Luiza Zmărăndescu, la Power Couple.

