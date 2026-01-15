Nick NND și Cătălina au fost eliminați de la Power Couple. Cum au reacționat când au văzut că nicio echipă nu i-a salvat: „Noi considerăm că am făcut tot ce am putut”

Nick NND și Cătălina au fost eliminați de la Power Couple. Cei doi parteneri de viață au reacționat în emisiune când au văzut că nicio echipă nu i-a salvat. Scorul a arătat clar că ei trebuie să părăsească reality show-ul. Iată ce au transmis ei după această eliminare din competiție, dar și ce s-a întâmplat în ultima ediție a emisiunii de la Antena 1!

Cătălina Marin și NiCK NND au ieșit din competiție în ediția de aseară a emisiunii Power Couple de la Antena 1. Colegii i-au votat să plece, iar Luiza și Cătălin Zmărăndescu au rămas în joc. Cei doi soți au primit vestea calm și au spus că nu sunt supărați. Aceasta este prima eliminare din acest sezon al show-ului.

În ediția de ieri a emisiunii Power Couple de la Antena 1, tensiunea a fost mare, iar colegii au decis cine pleacă. La final, Nick NND și Cătălina au părăsit competiția, după ce au fost la vot alături de Luiza și Cătălin Zmărăndescu. Toți concurenții au ales ca cei doi să rămână, scorul fiind de șapte la zero.

Cei doi soți au reacționat când au văzut că nicio echipă nu i-a salvat și au spus că nu sunt supărați că ies din competiție. Aceasta este prima eliminare din acest sezon al show-ului.

„Nu suntem supărați. Noi considerăm că am făcut tot ce am putut, am trecut prin toate probele cu brio, fiind concurs se întâmplă asta. Nu suntem supărați pe absolut niciun coleg de-al nostru. O luăm ca atare, ne asumăm. Noi oricum suntem un Power Couple și le dorim celor de aici să ajungă și ei la performanța asta”, au precizat cei doi parteneri de viață.

Ce s-a întâmplat aseară în competiție

Ediția de ieri, de pe data de 14 ianuarie 2026, a emisiunii Power Couple de la Antena 1 a adus una dintre cele mai dificile probe ale sezonului. Băieții au trebuit să simuleze durerile nașterii, de data aceasta într-o versiune mai complicată. Cu burți false și îmbrăcați în rochii, aceștia au trecut prin mai multe etape, de la „contracții” prin oraș și până la patul de spital.

O altă provocare a fost să sorteze haine și să le întindă pe frânghia de rufe, în timp ce erau stropiți cu apă, iar nimeni nu a reușit să rămână în picioare până la final.

Toți au terminat proba, însă diferențele au apărut la modul cum și-au gestionat banii. Nick NND și partenera lui de viață, doi dintre cei mai puternici concurenți, au ajuns în ultimele poziții din cauza investițiilor nereușite. Clasamentul i-a trimis direct la vot, iar tensiunea în casă a crescut rapid.

Așa au ajuns cei doi să fie eliminați din competiția de la Antena 1.

