  MENIU  
Home > Vedete > Străine > Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani. Care a fost cauza decesului

Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani. Care a fost cauza decesului

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani. Povestea ei, până acum necunoscută publicului, a ieșit la lumină abia recent. Femeia a luptat mai mulți ani cu un cancer rar și a plecat lăsând în urmă doi copii mici. Soțul ei a transmis că a murit în liniște, iar amintirea sa rămâne vie pentru familie și pentru cei apropiați. Iată care a fost cauza decesului!

Bibi, fiica despre care lumea a aflat abia recent că este a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani. Femeia a luptat mulți ani cu un cancer rar la coloana vertebrală. Soțul ei a spus că a murit în liniște și că a lăsat doi copii mici în urmă.

Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani

Bibi, fiica despre care lumea a aflat abia recent că este a lui Freddie Mercury, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani. Familia a confirmat că decesul a venit după o lungă luptă cu cordom, o formă rară de cancer al coloanei vertebrale.

Anunțul trist a venit la câteva luni după ce existența ei a fost dezvăluită într-o carte care a stârnit emoție și controverse. Soțul ei, Thomas, a declarat că Bibi a murit în liniște, după ani de suferință și tratamente, și că a lăsat în urmă doi copii în vârstă de 9 și 7 ani.

Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Fulgy sare în apărarea lui Mario Iorgulescu și o atacă dur pe văduva bărbatului mort în accidentul din 2019. Ce spune băiatul Clejanilor despre fiul lui Gino Iorgulescu și starea lui din prezent. „Arată și vorbește așa din cauza...”
Recomandarea zilei
Freddie MercuryIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

„A murit în pace după o lungă luptă cu cordom, un cancer rar la nivelul coloanei vertebrale, lăsând în urmă doi fii în vârstă de nouă și șapte ani. B este acum alături de tatăl ei iubit în lumea gândurilor. Cenușa ei a fost împrăștiată în vânt peste Alpi”, a transmis Thomas, soțul acesteia.

Citește și: Laura Cosoi, mai sinceră ca niciodată după ce a anunțat că este din nou însărcinată: „Copiii nu sunt un plan, ci un dar. Nu ne-am dorit ceva anume”

„Măruță ar trebui să-mi mulțumească în genunchi”, spune Mircea N. Stoian, care îl critică pe fostul prezentator TV și pe colegul lui, Dan Capatos. Ce detalii din culisele televiziunii românești a făcut publice
„Măruță ar trebui să-mi mulțumească în genunchi”, spune Mircea N. Stoian, care îl critică pe fostul prezentator TV și pe colegul lui, Dan Capatos. Ce detalii din culisele televiziunii românești a făcut publice
Recomandarea zilei

Citește și: Ilie Bolojan a decis eliminarea a 6.000 de posturi din administrație. Premierul va rămâne fără patru consilieri

Conform autoarei cărții care a povestit despre ea, fiica lui Freddie Mercury nu s-a îmbolnăvit recent. Lesley-Ann Jones a spus că boala a fost descoperită încă din copilărie.

Citește și: Ce spune Dorian Popa despre primul copil alături de Andreea, soția lui: „Va fi și cel de-al treilea membru al familiei”. Cei doi se vor căsători și în România, după nunta din Maldive

Citește și: Melek, atac la familia Iorgulescu. Văduva lui Dani Vicol susține că Mario Iorgulescu nu este internat într-o clinică, ci umblă liber

Cum s-a aflat că Bibi este fata regretatului artist

Existența fiicei secrete a lui Freddie Mercury a fost dezvăluită public abia recent, odată cu lansarea cărții lui Lesley-Ann Jones, care se bazează pe documente, mărturii și teste ADN. Autorul volumului susține că solistul Queen a devenit tată în urma unei relații cu o femeie căsătorită, iar copilul a fost ținut departe de ochii lumii.

În carte se menționează că „B” a avut ocazia să îl vadă pe tatăl ei la concerte și turnee, iar legătura dintre ei a rămas apropiată, dar discretă.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Fanatik
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Președintele României a recunoscut un singur lucru
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Președintele României a recunoscut un singur lucru
GSP.ro
Diletta Leotta a apărut într-o ținută „inadecvată” și fanii au reacționat dur: „Dansatoarele din club sunt mai îmbrăcate”
Diletta Leotta a apărut într-o ținută „inadecvată” și fanii au reacționat dur: „Dansatoarele din club sunt mai îmbrăcate”
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
TV Mania
Happy Channel schimbă jocul în 2026. Un serial NOU cu Halit Ergenç, povești intense care încă fac audiențe uriașe și titluri cult readuse pe micile ecrane
Happy Channel schimbă jocul în 2026. Un serial NOU cu Halit Ergenç, povești intense care încă fac audiențe uriașe și titluri cult readuse pe micile ecrane
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Citește și...
Moarte suspectă în Rusia! Fotbalistul a fost găsit fără suflare pe stradă
Andra, prima declaraţie după decizia neaşteptată luată de PRO TV! A spus-o fără ocolişuri: ‘Cand am auzit că…
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Bianca Ionescu Ballo, despre turneele din vremea comunismului: La un moment dat am plecat brusc de pe scenă
Tavi Clonda a răbufnit după ce s-a spus că Dan Capatos și Cătălin Măruță au fost dați afară din televiziune: „De obicei nu intervin în lucruri care nu mă privesc direct, dar în cazul ăsta m-am hotărât să nu mai tac”
Gabriela Lucuțar, atac dur la adresa fostului soț. "Copiii își vor aminti. Nu m-am gândit că se va întâmpla asta!" Ce acuze îi aduce
Cătălin Măruță, despre proiectele de viitor, după anularea emisiunii „La Măruță”: „Rămân implicat în Pro TV”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Ce adorabilă! Cu cine seamănă fetița Ginei Pistol și a lui Smiley FOTO ÎN PREMIRĂ

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Tavi Clonda a răbufnit după ce s-a spus că Dan Capatos și Cătălin Măruță au fost dați afară din televiziune: „De obicei nu intervin în lucruri care nu mă privesc direct, dar în cazul ăsta m-am hotărât să nu mai tac”
Tavi Clonda a răbufnit după ce s-a spus că Dan Capatos și Cătălin Măruță au fost dați afară din televiziune: „De obicei nu intervin în lucruri care nu mă privesc direct, dar în cazul ăsta m-am hotărât să nu mai tac”
Gabriela Lucuțar, atac dur la adresa fostului soț. "Copiii își vor aminti. Nu m-am gândit că se va întâmpla asta!" Ce acuze îi aduce
Gabriela Lucuțar, atac dur la adresa fostului soț. "Copiii își vor aminti. Nu m-am gândit că se va întâmpla asta!" Ce acuze îi aduce
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Cum arată casa în care locuiește Cornel Păsat. Motivul pentru care ține închisă cu cheia camera copilului
Cum arată casa în care locuiește Cornel Păsat. Motivul pentru care ține închisă cu cheia camera copilului
Elle
Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împlinit 31 de ani de când se cunosc. Ce mesaj emoționant a transmis artistul: "Am trăit de toate, de la bucurii la tristeți..." Foto
Aurelian Temișan și Monica Davidescu au împlinit 31 de ani de când se cunosc. Ce mesaj emoționant a transmis artistul: "Am trăit de toate, de la bucurii la tristeți..." Foto
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Prima eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Am fost un pericol pentru o parte dintre cupluri…”
Prima eliminare la Power Couple Sezonul 3. Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Am fost un pericol pentru o parte dintre cupluri…”
DailyBusiness.ro
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
A1.ro
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Ce spune Bella Santiago despre conflictul dintre Nicu și Iulia de la Survivor. Cum a reacționat când a văzut imaginile
Cătălin Măruță, despre proiectele de viitor, după anularea emisiunii „La Măruță”: „Rămân implicat în Pro TV”
Cătălin Măruță, despre proiectele de viitor, după anularea emisiunii „La Măruță”: „Rămân implicat în Pro TV”
Oana Roman revine pe micile ecrane. Cu ce post de televiziune a semnat vedeta și când va putea fi urmărită
Oana Roman revine pe micile ecrane. Cu ce post de televiziune a semnat vedeta și când va putea fi urmărită
Ce spune Dorian Popa despre primul copil alături de Andreea, soția lui: „Va fi și cel de-al treilea membru al familiei”. Cei doi se vor căsători și în România, după nunta din Maldive
Ce spune Dorian Popa despre primul copil alături de Andreea, soția lui: „Va fi și cel de-al treilea membru al familiei”. Cei doi se vor căsători și în România, după nunta din Maldive
Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la "Insula Iubirii". "Nu i-am auzit inimioara, urma!"
Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la "Insula Iubirii". "Nu i-am auzit inimioara, urma!"
Observator News
Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători
Unde poți cumpăra o insulă la prețul unei garsoniere din București. Avertisment pentru cumpărători
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Mama lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea după ce fiul ei a dispărut! Gino Iorgulescu își caută fiul, iar biata femeie a cedat. Situația e mult mai gravă decât se știa
Ultima oră! Mama lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea după ce fiul ei a dispărut! Gino Iorgulescu își caută fiul, iar biata femeie a cedat. Situația e mult mai gravă decât se știa
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Manuela Hărăbor, răsturnare de situație după ce s-a plâns de impozitul uriaș la casă și mașină. Ce a pățit acum
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cât costă să fii asigurat în România și ce primești în schimb. Merită să plătești contribuția anual sau doar serviciile punctuale?
Cât costă să fii asigurat în România și ce primești în schimb. Merită să plătești contribuția anual sau doar serviciile punctuale?
Semnul „ascuns” de demență care apare în somn
Semnul „ascuns” de demență care apare în somn
ANAF îți poate pune poprire pe conturi dacă nu plătești contribuția la sănătate. Ce trebuie să știi ca să eviți executarea silită
ANAF îți poate pune poprire pe conturi dacă nu plătești contribuția la sănătate. Ce trebuie să știi ca să eviți executarea silită
Un neurolog de top spune că acesta e obiceiul care îți „întinerește” creierul mai bine decât aproape orice altceva
Un neurolog de top spune că acesta e obiceiul care îți „întinerește” creierul mai bine decât aproape orice altceva
TV Mania
Happy Channel schimbă jocul în 2026. Un serial NOU cu Halit Ergenç, povești intense care încă fac audiențe uriașe și titluri cult readuse pe micile ecrane
Happy Channel schimbă jocul în 2026. Un serial NOU cu Halit Ergenç, povești intense care încă fac audiențe uriașe și titluri cult readuse pe micile ecrane
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Dani Oțil a transformat complet subsolul casei din Corbeanca într-un spațiu neașteptat: detaliul la care puțini s-ar fi gândit și cum arată locuința prezentatorului în interior
Raluka, vacanță exotică în Brazilia. Detaliul observat de fani care a stârnit speculații
Raluka, vacanță exotică în Brazilia. Detaliul observat de fani care a stârnit speculații
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
Cine este Bianca Stoica, concurenta Survivor România! Are doar 19 ani și e cea mai tânără concurentă din emisiune
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton