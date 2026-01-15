Home > Vedete > Străine > Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani. Care a fost cauza decesului
Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani. Care a fost cauza decesului
Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani. Povestea ei, până acum necunoscută publicului, a ieșit la lumină abia recent. Femeia a luptat mai mulți ani cu un cancer rar și a plecat lăsând în urmă doi copii mici. Soțul ei a transmis că a murit în liniște, iar amintirea sa rămâne vie pentru familie și pentru cei apropiați. Iată care a fost cauza decesului!
Bibi, fiica despre care lumea a aflat abia recent că este a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani. Femeia a luptat mulți ani cu un cancer rar la coloana vertebrală. Soțul ei a spus că a murit în liniște și că a lăsat doi copii mici în urmă.
Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani
Bibi, fiica despre care lumea a aflat abia recent că este a lui Freddie Mercury, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani. Familia a confirmat că decesul a venit după o lungă luptă cu cordom, o formă rară de cancer al coloanei vertebrale.
Anunțul trist a venit la câteva luni după ce existența ei a fost dezvăluită într-o carte care a stârnit emoție și controverse. Soțul ei, Thomas, a declarat că Bibi a murit în liniște, după ani de suferință și tratamente, și că a lăsat în urmă doi copii în vârstă de 9 și 7 ani.
„A murit în pace după o lungă luptă cu cordom, un cancer rar la nivelul coloanei vertebrale, lăsând în urmă doi fii în vârstă de nouă și șapte ani. B este acum alături de tatăl ei iubit în lumea gândurilor. Cenușa ei a fost împrăștiată în vânt peste Alpi”, a transmis Thomas, soțul acesteia.
Cum s-a aflat că Bibi este fata regretatului artist
Existența fiicei secrete a lui Freddie Mercury a fost dezvăluită public abia recent, odată cu lansarea cărții lui Lesley-Ann Jones, care se bazează pe documente, mărturii și teste ADN. Autorul volumului susține că solistul Queen a devenit tată în urma unei relații cu o femeie căsătorită, iar copilul a fost ținut departe de ochii lumii.
În carte se menționează că „B” a avut ocazia să îl vadă pe tatăl ei la concerte și turnee, iar legătura dintre ei a rămas apropiată, dar discretă.
