Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani. Care a fost cauza decesului

Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani. Povestea ei, până acum necunoscută publicului, a ieșit la lumină abia recent. Femeia a luptat mai mulți ani cu un cancer rar și a plecat lăsând în urmă doi copii mici. Soțul ei a transmis că a murit în liniște, iar amintirea sa rămâne vie pentru familie și pentru cei apropiați. Iată care a fost cauza decesului!

Bibi, fiica despre care lumea a aflat abia recent că este a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani. Femeia a luptat mulți ani cu un cancer rar la coloana vertebrală. Soțul ei a spus că a murit în liniște și că a lăsat doi copii mici în urmă.

Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani

Bibi, fiica despre care lumea a aflat abia recent că este a lui Freddie Mercury, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani. Familia a confirmat că decesul a venit după o lungă luptă cu cordom, o formă rară de cancer al coloanei vertebrale.

Anunțul trist a venit la câteva luni după ce existența ei a fost dezvăluită într-o carte care a stârnit emoție și controverse. Soțul ei, Thomas, a declarat că Bibi a murit în liniște, după ani de suferință și tratamente, și că a lăsat în urmă doi copii în vârstă de 9 și 7 ani.

„A murit în pace după o lungă luptă cu cordom, un cancer rar la nivelul coloanei vertebrale, lăsând în urmă doi fii în vârstă de nouă și șapte ani. B este acum alături de tatăl ei iubit în lumea gândurilor. Cenușa ei a fost împrăștiată în vânt peste Alpi”, a transmis Thomas, soțul acesteia.

Citește și: Laura Cosoi, mai sinceră ca niciodată după ce a anunțat că este din nou însărcinată: „Copiii nu sunt un plan, ci un dar. Nu ne-am dorit ceva anume”

Citește și: Ilie Bolojan a decis eliminarea a 6.000 de posturi din administrație. Premierul va rămâne fără patru consilieri

Conform autoarei cărții care a povestit despre ea, fiica lui Freddie Mercury nu s-a îmbolnăvit recent. Lesley-Ann Jones a spus că boala a fost descoperită încă din copilărie.

Citește și: Ce spune Dorian Popa despre primul copil alături de Andreea, soția lui: „Va fi și cel de-al treilea membru al familiei”. Cei doi se vor căsători și în România, după nunta din Maldive

Citește și: Melek, atac la familia Iorgulescu. Văduva lui Dani Vicol susține că Mario Iorgulescu nu este internat într-o clinică, ci umblă liber

Cum s-a aflat că Bibi este fata regretatului artist

Existența fiicei secrete a lui Freddie Mercury a fost dezvăluită public abia recent, odată cu lansarea cărții lui Lesley-Ann Jones, care se bazează pe documente, mărturii și teste ADN. Autorul volumului susține că solistul Queen a devenit tată în urma unei relații cu o femeie căsătorită, iar copilul a fost ținut departe de ochii lumii.

În carte se menționează că „B” a avut ocazia să îl vadă pe tatăl ei la concerte și turnee, iar legătura dintre ei a rămas apropiată, dar discretă.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News