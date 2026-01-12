Erich von Däniken, autorul teoriei extratereștrilor, a murit la 90 de ani

Erich von Däniken, scriitorul elvețian care a susținut că extratereștrii au influențat civilizațiile antice, a murit la 90 de ani. Ideile sale controversate au inspirat milioane de cititori din întreaga lume.

Erich von Däniken a murit la 90 de ani

Erich von Däniken, autorul care a inspirat milioane de cititori cu teoriile sale controversate despre influența extratereștrilor în marile civilizații antice, s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani, notează Reuters.

Scriitorul elvețian a lăsat în urmă o moștenire literară impresionantă, dar și un val de controverse care a însoțit întreaga sa carieră.

Cunoscut pentru bestsellerul său „Chariots of the Gods?” (1968), vândut în milioane de exemplare, von Däniken a lansat ideea că ființe extraterestre avansate au vizitat Pământul în trecutul îndepărtat, contribuind la construcția unor monumente impresionante precum piramidele egiptene, desenele Nazca sau statuile din Insula Paștelui.

„A fost nevoie de curaj pentru a scrie această carte și va fi nevoie de curaj pentru a o citi”, scria autorul în introducerea lucrării sale de referință.

De-a lungul anilor, teoriile sale au fost intens criticate de specialiști, fiind deseori catalogate drept pseudoștiință. În 1973, revista germană Der Spiegel l-a numit pe copertă „Înșelătoria Däniken”, iar comunitatea academică a publicat numeroase lucrări care au demontat ipotezele sale. Cu toate acestea, popularitatea lui von Däniken a rămas intactă, în mare parte datorită susținătorilor săi fideli.

Cărțile sale, scrise cu un stil captivant și provocator, s-au vândut în peste 70 de milioane de exemplare și au fost traduse în peste 30 de limbi.

Citește și: Trei cazuri de scabie au fost descoperite la un spital din Timiș. A fost deschisă o anchetă epidemiologică. Ce este scabia și cum se ia

Citește și: Ilie Bolojan, despre creșterea impozitelor. Explicațiile Guvernului: „Gradul de încasare era redus”

Cine a fost Erich von Däniken

Născut în Elveția, Erich von Däniken a avut un parcurs profesional neobișnuit. Înainte de a deveni scriitor, a administrat un hotel, dar viața sa a fost marcată de un episod mai puțin glorios: o condamnare pentru fraudă și o pedeapsă de 18 luni de închisoare.

Totuși, succesul cărții sale l-a propulsat rapid în rândul autorilor de renume internațional, deși nu a reușit niciodată să aducă „dovezi extraordinare” care să susțină ipotezele sale, așa cum cerea astronomul Carl Sagan.

În ciuda criticilor, Erich von Däniken a rămas fidel convingerilor sale.

„La un moment dat, orice teorie îndrăzneață a părut o utopie. Câte utopii nu au devenit între timp realități de zi cu zi!”, spunea el.

În 2003, a deschis un parc tematic, „Mysteries of the World”, în Interlaken, Elveția, dedicat teoriilor sale, dar proiectul a fost închis după trei ani din motive financiare.

Citește și: Un cunoscut preot român a murit la doar 30 de ani. Totul s-a întâmplat la o zi după ce bunicul lui a decedat. Constantin avea un copil de 3 ani

Citește și: Viorica Dăncilă, critici dure la adresa PSD: „Sunt foarte dezamăgită! Au fost greșeli mari!” Fostul premier rupe tăcerea despre jocurile de culise din partid

Ce spunea autorul despre viitor

Într-un interviu acordat cotidianului Neue Zürcher Zeitung, von Däniken și-a exprimat optimismul cu privire la viitor, mai ales în urma unui raport publicat în iulie 2021 de guvernul SUA despre OZN-uri, care nu excludea o origine extraterestră.

„În viitor, oricine va vorbi despre OZN-uri și extratereștri nu va mai putea fi pur și simplu ridiculizat. Oamenii vor realiza treptat că multe lucruri sunt posibile, deși până acum le considerau imposibile”, declara el.

De-a lungul carierei sale, Erich von Däniken a fost o sursă de inspirație pentru mulți, dar și de controversă. Cu toate acestea, el a crezut mereu în misiunea sa.

„Din nenumărate texte vechi știu că acești «zei» au promis că se vor întoarce. Atunci vom trăi un șoc al zeilor, o catastrofă totală pentru religie și știință. Dovezile vorbesc un limbaj clar. Asta este ceea ce mă motivează”, scria el pe site-ul său.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News