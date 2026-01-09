Un cunoscut preot român a murit la doar 30 de ani. Totul s-a întâmplat la o zi după ce bunicul lui a decedat. Constantin avea un copil de 3 ani

Tragedie de nedescris pentru oamenii din localitatea Licurici, județul Gorj. Preotul Constantin Nicolae Mîndruță a murit la vârstă de doar 30 de ani. Totul s-a întâmplat la o zi de la decesul bunicului său din partea mamei. Constantin era îndrăgit în localitate, era căsătorit și avea un copil de doar 3 ani.

Tragedie în România. Un preot a murit la 30 de ani

Localnicii unei comune din județul Gorj sunt în doliu după ce preotul Constantin Nicolae Mîndruță din localitatea Totea, comuna Licurici, a decedat la vârsta de doar 30 de ani. Acesta ar fi avut probleme la plămâni, care i-au fost fatale. Acesta a decedat pe 2 ianuarie, la Spitalul de Urgență din Craiova.

Incidentul a șocat întreagă comunitate, iar bărbatul a lăsat orfan un copil de doar 3 ani. Acesta era căsătorit cu o fiică de preot și avea o familie fericită și împlinită.

Tragedia vine la doar o zi după ce bunicul din partea mamei preotului murise. Familia trece prin momente de cumpăna după ce au pierdut două persoane într-un timp extrem de scurt.

Mesaj dureros al familiei

Vărul preotului a fost cel care a făcut anunțul dureros al morții preotului Constantin Nicolae Mîndruță.

„Cu durere în suflet anunțăm trecerea la cele veșnice a verişorului meu, preotul Constantin Nicu Mîndruță, preot slujitor al Parohiei Soceni, din Protopopiatul Craiova Nord. Părintele Constantin a trecut la Domnul la vârsta de 30 de ani, lăsând în urmă multă durere, dar și amintirea unui suflet tânăr, bun și devotat slujirii lui Dumnezeu și oamenilor”, a anunțat preotul paroh.

Slujba de înmormântare a avut loc pe 8 ianuarie în prezența a 15 preoți. Preotul a fost înmormântat în curtea bisericii Sfântul Nicolae din Giurcu, conform presei locale.

Trupul neînsuflețit al preotului a fost adus prima oară la casa părintească din Licurici, apoi la Biserica Giurcu, acolo unde a fost și înmormântat. În curtea bisericii, familia are un cavou unde va fi depus trupul preotului.

O mulțime de credincioși din zonă și numeroși preoți din Gorj și Dolj au participat la ceremonia impresionantă. Curtea bisericii și aleile exterioare au fost pline de oameni care au vrut să asiste la funeraliile tânărului preot.

Constantin Nicolae Mîndruță era preot în cadrul Parohiei Soceni, din Protopopiatul Craiova Nord.

