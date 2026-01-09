Trei cazuri de scabie au fost descoperite la un spital din Timiș. A fost deschisă o anchetă epidemiologică. Ce este scabia și cum se ia

Direcția de Sănătate Publică Timiș a deschis o anchetă epidemiologică la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, unde au fost descoperite trei persoane internate cu scabie. Ce a declarat managerul spitalului.

Anchetă în Timiș după ce s-au descoperit trei cazuri de scabie

Trei cazuri de scabie au fost descoperite la persoane internate la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. Managerul spitalului, Marius-Ciprian Olaru, a confirmat că DSP face controale în unitatea medicală pentru această situație.

„DSP Timiş a fost informată, joi, de către Spitalul de Psihiatrie Jebel, cu privire la existenţa a trei cazuri de scabie în rândul pacienţilor internaţi, cazuri confirmate în data de 30 decembrie 2025.

Unitatea sanitară a demarat o anchetă epidemiologică internă şi a instituit măsurile de prevenţie care se impun în astfel de situaţii. Pacienţii au fost izolaţi şi urmează tratamentul recomandat de medicul dermatolog”, a declarat vineri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al DSP Timiş, Cornelia Bubatu.

Conform purtătoarei de cuvânt, DSP Timiș a făcut o echipă de control formată din reprezentanți ai Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică și ai Serviciului de Control, care au mers la Spitalul de Psihiatrie Jebel ca să verifice și să constate cele trei cazuri de scabie, apoi să ia măsuri, dacă situația o impune.

Ce este scabia și cum se ia

Scabia este o erupție cutanată pruriginoasă cauzată de un acarian microscopic care sapă galerii în piele, numit Sarcoptes scabiei. Mâncărimea intensă apare în zona în care acarianul pătrunde în piele. Nevoia de a te scărpina este adesea mai puternică noaptea.

Scabia este contagioasă și se poate răspândi rapid prin contact apropiat, de la persoană la persoană, în cadrul unei familii, într-un grup de copii, o clasă de școală, un cămin de bătrâni sau o închisoare. Deoarece se transmite ușor, cadrele medicale recomandă adesea tratarea întregii familii sau a tuturor contacților apropiați.

Scabia se tratează ușor. Cremele medicamentoase pentru piele sau tratamentele orale distrug acarienii care provoacă scabia și ouăle acestora. Totuși, mâncărimea poate persista timp de mai multe săptămâni după tratament.

Simptome

Simptomele scabiei includ:

mâncărime, adesea severă și de obicei mai intensă noaptea

tuneluri subțiri, ondulate, formate din mici vezicule sau umflături pe piele

Scabia apare frecvent în pliurile pielii, dar poate afecta multe zone ale corpului. La adulți și copiii mai mari, este cel mai des întâlnită:

între degete de la mâini și picioare

la subraț

în jurul taliei

pe partea internă a încheieturilor

pe interiorul coatelor

pe tălpile picioarelor

pe piept

în jurul mameloanelor

în jurul buricului

în zona genitală

în regiunea inghinală

pe fese

Dacă o persoană nu a mai avut scabie, pot trece până la șase săptămâni până la apariția simptomelor. Scabia se poate transmite scabia chiar și înainte de apariția simptomelor.

