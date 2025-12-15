Un nou caz de lepră a fost confirmat în Europa. Este vorba despre o persoană din Croația. Autoritățile au transmis că persoana a primit tratament cu antibiotice și că în prezent nu există niciun risc pentru sănătatea publică.

Încă un caz de lepră în Europa. Ce măsuri a luat Guvernul

Un caz de lepră a fost înregistrat în Croația pentru prima dată în peste 30 de ani. Este vorba despre un caz izolat al unui muncitor străin din Nepal, care locuiește în Croația de doi ani împreună cu familia sa.

Potrivit specialiștilor, nu există niciun pericol ca boala să se răspândească în rândul populației, a relatat duminică publicația 24sata.

„Pentru a te infecta este necesar un contact apropiat și prelungit, precum locuirea în aceeași gospodărie, dormitul în același pat și condiții de trai precare. Cu siguranță nu poți lua lepră de la cineva pe stradă”, a spus acesta.

Un caz de lepră importată a fost înregistrat recent în Croaţia. Persoana afectată a primit imediat tratamentul antibiotic prescris, iar toate contactele apropiate au fost identificate cu promptitudine şi incluse într-un program de monitorizare. Nu există nicio ameninţare la adresa sănătăţii publice sau niciun risc de transmitere a bolii prin contact social normal sau către restul populaţiei. Sistemul sanitar implementează toate măsurile necesare în conformitate cu expertiza epidemiologică şi liniile directoare profesionale internaţionale”, a declarat HZJZ, în urma confirmării cazului la un muncitor străin din Nepal.

„Nu este o epidemie. Nu există niciun pericol de răspândire a bolii”, a subliniat doctorul Dr. Bruno Baršić.

Ultimul caz de lepră înregistrat în Croația a fost în 1993, iar țara nu a cunoscut niciodată o pandemie a acestei boli.

În prezent, lepra, cunoscută și sub numele de boala Hansen, este complet tratabilă cu antibiotice. Deși tratamentul este de lungă durată, acesta este foarte eficient.

Problemele apar doar atunci când boala este diagnosticată foarte târziu, ceea ce poate duce la deformări. Chiar și în aceste situații, infecția poate fi vindecată.

Mesajul autorităților

Institutul Croat de Sănătate Publică (HZJZ) a confirmat că este vorba despre un caz importat. Pacientul a început imediat terapia cu antibiotice, iar toate persoanele cu care a avut contact apropiat au fost identificate și incluse în monitorizare sau tratament preventiv.

HZJZ a subliniat că nu există niciun risc de transmitere prin contact social obișnuit, inclusiv la locul de muncă, în transportul public sau în magazine.

Lepra se dezvoltă foarte lent, simptomele apărând uneori la ani sau chiar decenii după infectare. Acest lucru înseamnă că o persoană se poate fi infectat în afara Croației cu mult timp înainte ca simptomele să apară. Odată ce tratamentul începe, capacitatea de transmitere dispare rapid, de obicei în câteva zile.

Autoritățile sanitare au evidențiat, de asemenea, provocări mai ample legate de muncitorii străini, inclusiv lacune în screeningul medical, evidențele de vaccinare și barierele lingvistice, care pot complica diagnosticarea și îngrijirea.

Oficialii au concluzionat că sistemul de sănătate din Croația rămâne pe deplin pregătit. Cu un diagnostic prompt, monitorizare țintită și tratament eficient, cazurile rare importate ca acesta sunt controlate medical, fără a provoca alarmă publică inutilă.

Reamintim că în România există două cazuri de lepră confirmate la două femei din Indonezia care lucrau într-un salon de masaj din Cluj-Napoca.

Ambele tinere au început tratamentul și vor fi internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.

