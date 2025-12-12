Încă un caz de lepră confirmat la Cluj. Este vorba despre sora primei paciente. Femeile lucrau împreună la un salon de masaj

Un nou caz de lepră a fost confirmat astăzi, 12 decembrie, după ce cu o seară înainte fusese confirmat primul caz de acest fel în ultimii aproape 45 de ani. S-a deschis anchetă epidemiologică în Cluj.

Un nou caz de lepră în Cluj

Ministerul Sănătății a transmis că încă trei persoane care ar avea aceleași simptome sunt în evaluare. Este vorba despre patru femei, originare din Asia. Unele dintre ele lucrează ca maseuze într‐un salon din oraș.

Autoritățile locale au transmis vineri, 12 decembrie, că o a doua femeie, sora primei paciente confirmate cu lepră, are și ea boala. Cele două femeie sunt surori și au 21 și 25 de ani.

Citește și: Ce este lepra. Cum se transmite boala Hansen, ce simptome are și cât este de periculoasă

Mama lor a fost confirmată cu lepră în Bali, la finalul lunii octombrie. Conform ministrului Sănătății, una dintre femei a locuit cu mama ei timp de o lună cât a fost în concediu, în vară.

Când a revenit în țară, prima femeie diagnosticată cu lepră și sora ei au mers la spitalul din Cluj la sfârșitul lunii noiembrie, iar după mai multe investigații medicale, a fost confirmat diagnosticul de lepră în cazul celei dintâi.

Alte două femei sunt în curs de evaluare

Alte două femei sunt în curs de evaluare, acestea fiind tot din Asia. Una dintre ele este colegă de muncă cu cele două surori care lucrau în salonul de masaj, dar și colegă de apartament. Cea de-a treia femeie este o prietenă apropiată a acestora.

Citește și: Primul caz de lepră, confirmat în România după 44 de ani. Alte trei femei, în curs de evaluare

Activitatea salonului a fost suspendată și au fost începute activități de dezinfecție cu ozon și igienizare. Mai mult, toți angajații salonului au fost programați pentru control medical.

Lepra este o boală cu evoluție lentă și un risc mic de transmitere, care poate fi luată doar prin contact prelungit cu persoana infectată.

În România, ultimul caz de lepră a fost în 1981.

Urmărește-ne pe Google News