Masterclass Kultho în cadrul expoziției „Valori care rezistă timpului”: cum a evoluat orologeria în cei 115 ani de relații România–Elveția 

Descoperă secretele fascinante ale orologeriei la masterclass-ul Kultho, între 4-6 iunie, în cadrul expoziției „Valori care rezistă timpului” de la BNR. O experiență dedicată istoriei, designului și inovației în industria ceasurilor.

Masterclass Kultho în cadrul expoziției „Valori care rezistă timpului”

Îndrăznește să pătrunzi în lumea fascinantă a orologeriei! Între 4 și 6 iunie, la Banca Națională a României, expoziția „Valori care rezistă timpului” devine scena unui masterclass captivant, organizat de Kultho, care promite să dezvăluie secretele unei industrii de lux. Evenimentul este o oportunitate rară de a explora evoluția ceasurilor mecanice și contemporane, de la începuturile istorice până la tehnologiile de ultimă generație.

Povestea ceasurilor: de la simplu instrument la simbol cultural

Ceasurile nu mai sunt doar instrumente de măsurare a timpului, ci adevărate opere de artă. Masterclass-ul va pune în lumină momentele-cheie care au revoluționat orologeria. Vei descoperi cum au evoluat mecanismele, de la primele modele manuale, la cele automate, și cum aceste schimbări au influențat nu doar industria elvețiană, ci și piața globală de lux.

„Ceasurile sunt mai mult decât accesorii – sunt mesageri ai identității și ai memoriei colective”, subliniază organizatorii. Discuțiile vor analiza cum funcționalitatea ceasurilor a fost depășită de valoarea lor culturală, emoțională și tehnică, transformându-le în adevărate simboluri ale statutului și prestigiului.

Ce face un ceas special

Pentru pasionații de detalii și design, masterclass-ul oferă o incursiune în complexitatea construcției unui ceas modern. Vei învăța diferențele dintre mecanismele automatice și cele manuale, rolul componentelor de înaltă precizie, dar și provocările pe care le presupune realizarea unui ceas performant.

În plus, o atenție deosebită va fi acordată materialelor inovatoare – de la ceramica high-tech la aliajele rezistente – și tehnologiilor de ultimă oră care au redefinit industria. „Inovația și designul sunt esențiale pentru a păstra relevanța în orologeria contemporană”, afirmă experții.

Identitatea brandurilor în era digitală

Într-o industrie în care tradiția și storytelling-ul sunt fundamentale, modul în care marile branduri își păstrează relevanța este un subiect captivant. Masterclass-ul explorează cum istoria și patrimoniul se îmbină cu așteptările publicului modern, mai ales în contextul influenței digitale.

De la designul unic care comunică identitatea de brand, până la felul în care generațiile tinere transformă ideea de lux și colecționare, vei avea ocazia să înțelegi cum brandurile de ceasuri își construiesc strategii pentru a rămâne relevante în piața globală.

Înscrierea este simplă și rapidă

Masterclass-ul Kultho este parte din programul expoziției „Valori care rezistă timpului”, iar înscrierile se realizează online, prin formularul disponibil pe pagina oficială a evenimentului. Nu rata ocazia de a fi parte dintr-o experiență unică, dedicată artei și preciziei ceasurilor.

Un eveniment dedicat valorilor care unesc Elveția și România de peste un secol

Organizat de Ambasada Elveției în România, „Valori care rezistă timpului” aduce în prim-plan nu doar excelența orologeriei elvețiene, ci și valorile care au definit, timp de 115 ani, relația dintre Elveția și România: încrederea, continuitatea, precizia și dialogul dintre instituții și societate. Găzduit de Banca Națională a României și desfășurat sub Auspiciile Familiei Regale a României, evenimentul invită publicul să descopere expoziția și seria de masterclass-uri dedicate patrimoniului, inovației și artei măsurării timpului, în perioada 4–6 iunie 2026. Accesul se face exclusiv pe bază de înscriere, iar detalii complete despre program și participare sunt disponibile pe platforma oficială: https://www.libertatea.ro/valori-care-rezista-timpului

Parteneri: Albini Prassa, Kultho, Swiss Sponsors’ Fund

Parteneri de comunicare: Ringier România, Phoenix Media

Eveniment susținut de: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, King of Valahia

