Anunțul făcut de ministrul Educației, Mihai Dimian, după incidentul în care a ignorat o elevă de clasa a V-a care vorbea, plângând, despre presiunea școlară: „Sper să mă iertați”

Criticat pentru că a stat pe telefon în timp ce o elevă de clasa a V-a denunța presiunea școlară în Parlamentul României, Mihai Dimian, ministrul Educației, promite să lucreze fără plată până la finalul mandatului, care ar urma să se încheie în jurul datei de 18 iunie.

O imagine cu un impact puternic: o fetiță de 11 ani, cu lacrimi în ochi, vorbind despre presiunile asupra elevilor în fața unui public numeros, în timp ce ministrul Educației, Mihai Dimian, butonează telefonul mobil. Această scenă, surprinsă în cadrul unei dezbateri despre sănătatea mintală a elevilor, a generat o avalanșă de reacții publice și, în cele din urmă, un gest neașteptat din partea ministrului. Potrivit Euronews.ro, Mihai Dimian a anunțat că, până la finalul mandatului său interimar, va lucra fără salariu, donându-și integral veniturile către o cauză nobilă.

Ilinca, o elevă de clasa a V-a, a devenit vocea unei generații în cadrul dezbaterii organizate de Comisia pentru Învățământ din Senatul României. „Suntem supuși unei presiuni constante din partea profesorilor și părinților”, a spus ea, cu ochii în lacrimi. Ilinca a criticat sistemul educațional românesc, accentuând lipsa unei educații reale despre tehnologie și inteligență artificială, în contrast cu interdicțiile și restricțiile impuse elevilor. „Suntem mai degrabă judecați decât ascultați”, a subliniat ea, atrăgând atenția asupra numărului mare de teste și a așteptărilor nerealiste impuse asupra copiilor.

O scuză publică și o decizie remarcabilă

Criticat dur pentru aparenta lipsă de interes în timpul discursului emoționant al Ilincăi, ministrul Educației a oferit explicații printr-o postare pe rețelele sociale. „Am răspuns unor mesaje urgente legate de avizarea amendamentelor la un proiect de lege privind digitalizarea cercetării, o etapă esențială pentru PNRR. Îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva”, a scris Mihai Dimian. În plus, a anunțat că va dona salariul său de ministru până la încheierea mandatului interimar. „Sper să mă iertați dacă veți considera că am greșit și voi lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat interimar, donând salariul de ministru Așezământului de copii Sf. Ierarh Leontie.”

Ministrul a detaliat și contextul din ziua respectivă, menționând: „M-am trezit la ora 2 pentru a rezolva urgențe și am participat la diverse evenimente, precum Zilele UNESCO sau Deschiderea Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică. Am rămas la dezbatere mai mult decât îmi permitea agenda, tocmai din dorința de a asculta părerile specialiștilor și ale elevilor”.

Ce mesaj a transmis Ilinca

Dezbaterea, axată pe sănătatea mintală a elevilor, a adus în prim-plan realitățile cu care se confruntă tinerii: presiunea academică, impactul rețelelor sociale și lipsa unei abordări moderne în educație. Ilinca a reușit să exprime frământările unei întregi generații: „Ne cer să fim perfecți, dar nu ne învață să ne folosim de tehnologie în mod corect. Ne vor cuminți, dar nu ne ascultă”.

În ciuda controverselor, decizia ministrului de a-și dona salariul a fost văzută de unii ca un gest de asumare și reconciliere. Totuși, momentul nu a trecut neobservat de opinia publică, generând dezbateri despre prioritățile liderilor din educație și despre necesitatea unor schimbări reale în sistem.

