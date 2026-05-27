Ilie Bolojan, detalii din spatele ușilor închise ale Palatului Cotroceni. Ce spune despre viitorul premier: „Asta vă pot confirma”

Ilie Bolojan a confirmat, pe 27 mai, că nu s-a stabilit încă un nou Executiv, deși Guvernul său a fost demis prin moțiune de cenzură în urmă cu trei săptămâni. În timp ce întreaga țară așteaptă anunțul președintelui cu privire la numirea unui nou prim-ministru, liderul PNL susține că discuțiile cu șeful statului au rămas fără concluzii clare și nu au inclus un nume de premier.
„Cu cât se găsește o soluție mai rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Un guvern interimar are posibilități limitate”, a explicat premierul, evidențiind riscul ca, în lipsa unui nou executiv până la vacanța parlamentară, guvernul să nu mai poată emite ordonanțe de urgență.
Această situație ar putea afecta ritmul deciziilor esențiale pentru țară.
La rîndul lui, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a afirmat marți că nu a discutat cu președintele Nicușor Dan despre posibilitatea ca Eugen Tomac să fie nominalizat pentru funcția de premier. El a spus că a aflat despre această variantă „din presă”.
Întrebat dacă s-a discutat despre numele lui Eugen Tomac în negocierile pentru formarea viitorului Guvern, Kelemen Hunor a spus că nu are mai multe informații decât cele apărute în spațiul public.