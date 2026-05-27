Ilie Bolojan, detalii din spatele ușilor închise ale Palatului Cotroceni. Ce spune despre viitorul premier: „Asta vă pot confirma”

Ilie Bolojan a confirmat, pe 27 mai, că nu s-a stabilit încă un nou Executiv, deși Guvernul său a fost demis prin moțiune de cenzură în urmă cu trei săptămâni. În timp ce întreaga țară așteaptă anunțul președintelui cu privire la numirea unui nou prim-ministru, liderul PNL susține că discuțiile cu șeful statului au rămas fără concluzii clare și nu au inclus un nume de premier.

Ilie Bolojan susține că nume de premier nu a fost stabilit până acum

În plină incertitudine politică, premierul interimar Ilie Bolojan subliniază nevoia urgentă de soluții clare.

„Nu există în momentul de față o concluzie a acestor discuții”, a declarat acesta într-un interviu pentru DigiFM, referindu-se la negocierile pentru formarea unui nou guvern.

Liderul PNL a avut mai multe întâlniri recente cu președintele Nicușor Dan, dar fără rezultate concrete.

„Cu cât se găsește o soluție mai rapidă la această criză, cu atât este mai bine. Un guvern interimar are posibilități limitate”, a explicat premierul, evidențiind riscul ca, în lipsa unui nou executiv până la vacanța parlamentară, guvernul să nu mai poată emite ordonanțe de urgență.

Această situație ar putea afecta ritmul deciziilor esențiale pentru țară.

Despre posibilitatea numirii lui Eugen Tomac în funcția de prim-ministru

Un alt subiect sensibil rămâne numele viitorului premier.

„Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”, a punctat Ilie Bolojan.

Afirmațiile premierului interimar vin în contextul în care surse politice au declarat că Eugen Tomac, liderul PMP, ar urma să fie numit de președintele Nicușor Dan ca premier.

La rîndul lui, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a afirmat marți că nu a discutat cu președintele Nicușor Dan despre posibilitatea ca Eugen Tomac să fie nominalizat pentru funcția de premier. El a spus că a aflat despre această variantă „din presă”.

Întrebat dacă s-a discutat despre numele lui Eugen Tomac în negocierile pentru formarea viitorului Guvern, Kelemen Hunor a spus că nu are mai multe informații decât cele apărute în spațiul public.

