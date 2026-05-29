Home > Știri > Kultho aduce universul orologeriei la BNR: ceasuri istorice, mecanisme rare și discuții despre viitorul industriei, în cadrul expoziției „Valori care rezită timpului"

Kultho aduce universul orologeriei la BNR: ceasuri istorice, mecanisme rare și discuții despre viitorul industriei, în cadrul expoziției „Valori care rezită timpului”

Adelina Duinea
Kultho și BNR te invită să explorezi 115 ani de legături româno-elvețiene în cadrul expoziției „Valori care rezistă timpului”, între 4-6 iunie. Descoperă ceasuri rare, mecanisme moderne și povești despre viitorul orologeriei.

Când arta măiestriei întâlnește istoria, rezultatul este o celebrare a timpului și a rafinamentului. Între 4 și 6 iunie, Banca Națională a României găzduiește expoziția „Valori care rezistă timpului”, un eveniment unic care marchează 115 ani de relații bilaterale între România și Elveția. Printre partenerii principali ai expoziției se numără Kultho, brand care propune publicului o incursiune amplă în trecutul, prezentul și viitorul orologeriei, prin piese istorice, colecții contemporane și experiențe interactive dedicate pasionaților de mecanică fină și design.

Ceasuri istorice și legătura cu România

Unul dintre punctele culminante ale expoziției este zona dedicată trecutului, unde vizitatorii vor putea admira piese rare și pline de semnificație istorică. Din colecția impresionantă, strălucește un cronograf Longines din 1937, o piesă emblematică pentru aviația românească. „Astfel de modele au fost livrate inclusiv pentru uz militar și aviatic”, au declarat organizatorii, subliniind rolul esențial al acestor ceasuri în istoria locală.

Pe lângă Longines, expoziția include și referințe la ceasurile Familiei Regale a României și la instrumentele de precizie, reconstituind povestea orologeriei elvețiene în spațiul românesc. Este o ocazie unică de a descoperi cum marile manufacturi elvețiene au influențat dezvoltarea culturii ceasurilor în România.

Prezentul: Arta orologeriei contemporane

În timp ce trecutul fascinează, prezentul inspiră. Zona dedicată colecțiilor contemporane aduce în prim-plan ceasuri care definesc astăzi industria internațională. Vizitatorii vor putea explora mecanisme moderne, detalii sofisticate și designuri inovatoare care reflectă identitatea contemporană a marilor branduri. „Vrem să oferim publicului o perspectivă educativă și să le dezvăluim secretele din spatele unui ceas mecanic”, explică organizatorii.

O zonă specială va fi destinată demonstrațiilor live, unde participanții vor putea observa cum lucrează un ceasornicar și cum iau viață mecanismele meticuloase ce dau sens timpului.

Viitorul orologeriei: Tehnologie și sustenabilitate

Expoziția „Valori care rezistă timpului” nu doar onorează trecutul și celebrează prezentul, ci deschide și o conversație captivantă despre viitor. De la materiale inovatoare și tehnologii de vârf la tendințele din industria luxului, vizitatorii vor descoperi cum evoluează orologeria în era digitală.

Mai mult, evenimentul include sesiuni de masterclass pentru cei care își doresc să înțeleagă mai bine atât istoria, cât și complexitatea designului și a mecanismelor ceasurilor. Este o invitație deschisă către toți cei care vor să exploreze lumea fascinantă a ceasurilor, dincolo de funcția lor practică, ca simboluri ale eleganței și ingeniozității umane.

Program și acces

Evenimentul „Valori care rezită timpului” are loc între 4 și 6 iunie, la sediul Băncii Naționale a României, iar accesul se face doar pe baza înscrierii, prin completarea formularului: link formular

Vizitatorii pot consulta programul complet, detaliile despre masterclass-uri și formularul de înscriere pe pagina oficială a evenimentului: https://www.libertatea.ro/valori-care-rezista-timpului 

Un eveniment dedicat valorilor care unesc Elveția și România de peste un secol

Organizat de Ambasada Elveției în România, „Valori care rezistă timpului” aduce în prim-plan nu doar excelența orologeriei elvețiene, ci și valorile care au definit, timp de 115 ani, relația dintre Elveția și România: încrederea, continuitatea, precizia și dialogul dintre instituții și societate. Găzduit de Banca Națională a României și desfășurat sub Auspiciile Familiei Regale a României, evenimentul invită publicul să descopere expoziția și seria de masterclass-uri dedicate patrimoniului, inovației și artei măsurării timpului, în perioada 4–6 iunie 2026. Accesul se face exclusiv pe bază de înscriere, iar detalii complete despre program și participare sunt disponibile pe platforma oficială.

Parteneri: Albini Prassa, Kultho, Swiss Sponsors’ Fund

Parteneri de comunicare: Ringier România, Phoenix Media

Eveniment susținut de: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, King of Valahia

