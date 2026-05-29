Primul curs de ceasornicărie pentru adulți din România are loc la BNR, lansat de Academia Română de Ceasornicărie

Pentru prima dată în România, un curs de ceasornicărie pentru adulți va fi lansat de Academia Română de Ceasornicărie. Începe pe 9 iulie 2026 la București și promite să te introducă în fascinanta lume a ceasurilor mecanice!

Descoperă universul fascinant al ceasornicăriei la masterclass-ul organizat de Academia Română de Ceasornicărie ARC, în cadrul expoziției „Valori care rezistă timpului”, găzduită de Banca Națională a României între 4 și 6 iunie 2026. O ocazie rară de a explora tainele unui ceas mecanic și de a înțelege arta din spatele celor peste 150 de componente care dau viață acestui mecanism.

Cu titlul „150 de piese. Un ceas. Bine ai venit în atelierul de ceasornicărie!”, masterclass-ul este condus de Mihai Ceciu, maestru orologer, fondator Horologivm și al Academiei Române de Ceasornicărie. Ceciu, primul român absolvent al prestigiosului institut elvețian WOSTEP și deținător al titlului de Master of Advanced Studies en Conception Horlogère, este gata să împărtășească din vasta sa experiență.

Cum funcționează un ceas mecanic

Participanții la acest workshop unic vor avea ocazia să se apropie de magia mecanismelor care stau la baza unui ceas. Într-o atmosferă de atelier autentic, aceștia vor explora componente reale, vor manevra instrumente specializate și vor urmări demonstrații live. „Este o ocazie rară să vezi cum ia naștere un ceas mecanic, fie că ești un pasionat ori cineva care abia descoperă această lume fascinantă”, spune Ceciu.

Evenimentul este parte dintr-o inițiativă mai amplă: expoziția „Valori care rezistă timpului”, organizată pentru a celebra 115 ani de relații diplomatice între România și Elveția. Obiectivul este de a transforma orologeria dintr-o pasiune exclusivistă într-o experiență accesibilă tuturor.

Premieră în România: un curs de ceasornicărie pentru adulți

Academia Română de Ceasornicărie vine cu o veste extraordinară: primul program de ceasornicărie pentru adulți din România, o premieră pe piața locală. Cursul, care va avea loc la București între 9 iulie și 8 august 2026, este structurat pe standarde elvețiene și include 100 de ore de pregătire intensivă.

În cadrul celor opt module de teorie și practică, participanții vor învăța despre funcționarea mecanismelor, angrenaje, escapament, reglaj, dar și despre lubrifierea profesională. „Acest program reprezintă primul pas dintr-un plan ambițios al Academiei de a reînvia o meserie aproape dispărută în România”, afirmă organizatorii.

Un ceas făcut chiar de tine – experiență DIY

Dacă un curs complet ți se pare prea mult, poți opta pentru „Construiește-ți propriul ceas”, o experiență DIY de o zi, perfectă pentru cei care vor să își creeze propriul ceas mecanic. Sub îndrumarea directă a maestrului Mihai Ceciu, vei descoperi bucuria de a asambla fiecare piesă cu propriile mâini.

Ambele inițiative subliniază misiunea clară a Academiei Române de Ceasornicărie: aceea de a face accesibilă această artă și de a inspira o nouă generație de pasionați.

Descoperă istoria și viitorul ceasornicăriei

Expoziția „Valori care rezistă timpului”, deschisă publicului între 4 și 6 iunie la sediul Băncii Naționale a României, oferă o călătorie prin trecut, prezent și viitorul ceasornicăriei. Vei putea admira colecții istorice, participa la demonstrații captivante și masterclass-uri unice, toate menite să celebreze moștenirea și inovația acestui domeniu.

Nu rata șansa de a experimenta această lume fascinantă! Mai multe detalii despre program și înscrieri sunt disponibile aici.

Un eveniment dedicat valorilor care unesc Elveția și România de peste un secol

Organizat de Ambasada Elveției în România, „Valori care rezistă timpului” aduce în prim-plan nu doar excelența orologeriei elvețiene, ci și valorile care au definit, timp de 115 ani, relația dintre Elveția și România: încrederea, continuitatea, precizia și dialogul dintre instituții și societate. Găzduit de Banca Națională a României și desfășurat sub Auspiciile Familiei Regale a României, evenimentul invită publicul să descopere expoziția și seria de masterclass-uri dedicate patrimoniului, inovației și artei măsurării timpului, în perioada 4–6 iunie 2026. Accesul se face exclusiv pe bază de înscriere, iar detalii complete despre program și participare sunt disponibile pe platforma oficială.

Parteneri: Albini Prassa, Kultho, Swiss Sponsors’ Fund

Parteneri de comunicare: Ringier România, Phoenix Media

Eveniment susținut de: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, King of Valahia

