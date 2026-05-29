Îl recunoști? E cel mai bogat actor din lume și unul dintre cele mai mari staruri de la Hollywood

Îl recunoști pe elevul din fotografie? Astăzi este unul dintre cei mai mari actori și oameni de afaceri din lume, dar în copilărie a crescut într-un mediu modest și disciplinat. Este vorba despre nimeni altul decât Arnold Schwarzenegger, starul care a intrat în istorie cu replica „I’ll be back!” din celebrul film „Terminator”. În 2025, revista Esquire l-a desemnat cel mai bogat actor din lume, cu o avere estimată la 1,49 miliarde de dolari.

De la un copil modest la o legendă globală

Arnold Schwarzenegger s-a născut pe 30 iulie 1947, în satul Thal, lângă Graz, Austria. Provenind dintr-o familie modestă, băiatul a crescut fără apă curentă sau frigider, sub educația strictă a părinților săi. Tatăl său, Gustav, fost șef de poliție și membru al Partidului Nazist, îl încuraja să urmeze o carieră asemănătoare.

„Austria era o lume diferită în acei ani. Dacă făceam ceva rău sau nu ascultam de părinți, nuiaua știa de noi”, a povestit Arnold Schwarzenegger pentru CNN.

De mic, acesta a fost un copil plin de viață, dar nu s-a remarcat prin performanțele școlare. O fotografie alb-negru din 1958, realizată în satul natal, îl surprinde pe celebrul actor în timpul unei ore de artă, pe când avea doar 11 ani.

La 14 ani, însă, viața sa avea să ia o turnură neașteptată: a descoperit pasiunea pentru bodybuilding și, un an mai târziu, a început să se antreneze intens. La doar 20 de ani, a câștigat titlul de Mr. Universe, primul pas pe drumul spre o carieră de succes.

Arnold Schwarzenegger, drumul spre Hollywood și succesul mondial

În 1968, Arnold s-a mutat în Statele Unite, iar în 1983 a devenit cetățean american. Primul său rol major a venit în 1982, în filmul „Conan the Barbarian”, dar adevărata consacrare a avut loc doi ani mai târziu, cu rolul din „The Terminator”. Replica sa, „I’ll be back!””, a devenit una dintre cele mai memorabile fraze din istoria cinematografiei, transformându-l într-un superstar global.

Această performanță a fost doar începutul unei cariere impresionante care îmbină succesul în film, afaceri și politică.

A devenit guvernator și investitor de succes

Dincolo de ecran, Arnold Schwarzenegger a intrat în politică și a fost guvernator al Californiei între 2003 și 2011. În această perioadă, s-a remarcat prin politici legate de protecția mediului și educație.

Însă adevărata sa avere nu vine doar din filme și politică, ci și din investiții inteligente. Potrivit Esquire, „a intrat în clubul miliardarilor în primul rând pentru că și-a investit câștigurile în imobiliare, încă de la începuturile sale ca actor. Ca urmare, el deține acum un vast imperiu imobiliar, împreună cu o participație de 5% la una dintre cele mai mari firme de investiții din lume”.

Sursă foto: Getty, Hepta

