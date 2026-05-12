Michael Pennington a murit la 82 de ani. Actorul era cunoscut pentru interpretarea personajului Moff Jerjerrod din „Star Wars”

Actorul britanic Michael Pennington, cunoscut pentru rolul său din „Stars Wars” și pentru cariera sa de excepție în teatru, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani.
Celebru pentru interpretarea comandantului Moff Jerjerrod în „Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi”, Pennington a fost o figură remarcabilă a scenelor de teatru și cinema.
Agentul actorului, Lesley Duff, a emis o declarație pentru The Guardian, în care a afirmat: „După o viață și o carieră lungă și minunată, Michael Pennington a murit în pace în primele ore ale zilei de joi, 7 mai, la Denville Hall”.
Născut pe 7 iunie 1943, în Cambridge, Anglia, Michael Pennington a fost un maestru al artei shakespeariene, fiind recunoscut ca Artist Asociat Onorific al Royal Shakespeare Company. De asemenea, a co-fondat English Shakespeare Company alături de regizorul Michael Bogdanov, contribuind la promovarea teatrului britanic în întreaga lume.
Potrivit publicației The Telegraph, o producție scenică a piesei Macbeth l-a inspirat pentru prima dată să urmeze o carieră în actorie, prefigurând o carieră construită în mare parte pe operele lui William Shakespeare.
Într-un interviu comun din 2015 acordat publicației The Independent cu colega sa de teatru, Dame Judi Dench, Michael Pennington a menționat-o pe actriță drept „unul dintre motivele pentru care am intrat în teatru”, după ce a văzut-o într-o producție a piesei Hamlet din 1957.
Cariera sa impresionantă, începută în 1965 cu mini-seria BBC „The War of the Roses”, a inclus peste 70 de roluri. Printre acestea, se numără apariția alături de Meryl Streep în „The Iron Lady”, film care i-a adus actriței al treilea Oscar.
Actrița Miriam Margolyes, prietenă apropiată lui Pennington din timpul studiilor la Universitatea Cambridge, și-a exprimat durerea: „Un actor foarte talentat, înțelept, clar. Sunt profund îndurată. Odihnește-te în pace, vechi prieten”.