Actrița Sienna Miller a devenit mamă pentru a treia oară. „Sunt nebunește îndrăgostită de bebelușul meu!”

Actrița Sienna Miller (44 de ani) a confirmat oficial venirea pe lume a celui de-al treilea său copil, al doilea alături de partenerul ei actual, actorul Oli Green. Vedeta a împărtășit primele impresii despre noua dinamică a familiei sale, recunoscând că, deși oboseala își spune cuvântul, fericirea pe care o trăiește este de neegalat.

Sienna Miller, mamă pentru a treia oară

Vestea a fost oferită în cadrul unui interviu recent acordat pentru E! News, unde actrița a dezvăluit că micuțul membru al familiei a sosit deja acasă. Cu sinceritatea caracteristică, Sienna a descris starea de „ceață” specifică primelor zile de după naștere, dar și bucuria imensă care a cuprins-o odată cu acest nou capitol.

„S-a întâmplat. Am un bebeluș mic în camera alăturată. Simt că a lega propoziții este o mică provocare acum. Am dormit foarte puțin, dar sunt nebunește îndrăgostită de bebelușul meu”, a declarat actrița, subliniind contrastul dintre epuizarea fizică și împlinirea sufletească.

Maternitatea după 40 de ani, o experiență mai așezată

Sienna Miller, care mai are o fiică de 13 ani, Marlowe, din relația cu Tom Sturridge, și o fetiță de doi ani cu Oli Green, a vorbit deschis despre diferențele dintre a fi mamă la 20 de ani față de vârsta de 40 de ani. Pentru ea, această perioadă a vieții vine cu o claritate și o liniște pe care nu le-a posedat în tinerețe.

„După ce am avut un copil la 29 de ani, apoi unul la 42 și acum la 44, este mult mai ușor atunci când nu mai ai conflictul de a te simți împrăștiată și dorința de a face X, Y sau Z. Viața este într-o zonă mult mai stabilă. Cred că perioada de 30 de ani este un haos. Până ajungi la 40, ești în punctul în care zici: ‘Cam știu cine sunt și chiar nu-mi pasă de ce cred ceilalți’”, a explicat vedeta pentru revista Glamour.

Lupta împotriva prejudecăților legate de vârstă

Actrița a abordat și standardele duble cu care se confruntă femeile care aleg să devină mame la o vârstă mai înaintată, comparativ cu bărbații din industria divertismentului. Ea a punctat faptul că societatea tinde să judece mult mai aspru deciziile biologice ale femeilor, în timp ce bărbații sunt celebrați pentru paternitate indiferent de vârstă.

„Sunt un om mult mai ancorat în realitate. Nu judecăm bărbații care fac copii la 80 de ani. De ce naiba există un astfel de tipar de discuție în cazul femeilor? Îmi fac lucrurile în felul meu și iubesc acest fapt”, a adăugat Sienna, subliniind că decizia de a-și îngheța ovulele la 40 de ani a fost esențială pentru a elimina presiunea „ceasului biologic”.

Relația cu Oli Green și „noua generație” de bărbați

Deși inițial nu se aștepta ca relația cu actorul Oli Green, cu 14 ani mai tânăr decât ea, să devină una de lungă durată, Sienna Miller spune că a fost cucerită rapid de maturitatea și respectul acestuia. Ea vede în diferența de vârstă un avantaj, observând o schimbare pozitivă de mentalitate în generația partenerului său.

„M-am îndrăgostit destul de repede. Nu am fost în modul: ‘O să-mi iau un iubit mai tânăr’. A fost mai degrabă: ‘La naiba! De ce ești tânăr? E atât de enervant’. Există o diferență în felul în care acea generație de bărbați respectă femeile. Este specific lui, este foarte înțelept și echilibrat, dar cred că ține și de generația respectivă. Au crescut într-un mediu ceva mai echitabil”, a concluzionat actrița.

Foto – Profimedia

