Apariție rară în formula completă! Morar și Buzdugan, surprinși cu soțiile și fiicele la braț: „Anul ăsta avem 4 majorate!” Cum s-au fotografiat

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mihai Morar și Daniel Buzdugan traversează în anul 2026 un moment de cotitură emoționantă, fiind considerați cel mai sudat cuplu din radioul românesc. Dincolo de microfon și audiențe, cei doi trăiesc în această perioadă emoția celui mai important prag al maturității: majoratul propriilor copii.

Sâmbăta aceasta, familia Buzdugan a fost în sărbătoare, Maria, fiica omului de radio, împlinind 18 ani. Evenimentul a declanșat o avalanșă de amintiri și a generat o postare plină de însemnătate semnată de Mihai Morar, care a celebrat legătura profundă ce îi unește pe cei doi prieteni și dincolo de viața profesională.

Trei fete și un radio care au schimbat totul

Mihai Morar a ales să marcheze această bornă cronologică printr-o retrospectivă a anului 2008, pe care îl consideră, fără echivoc, cel mai prolific și binecuvântat an al prieteniei lor. Realizatorul a explicat comunității sale virtuale că anul acesta nu sărbătoresc doar o zi de naștere, ci o întreagă generație care a crescut sub ochii lor și ai publicului.

„Dragă Buzdu, anul ăsta avem 4 majorate. 2008 s-ar putea să fi fost cel mai bun an al nostru. Întâi s-a născut Maria ta, înainte de cireșele de mai, odată cu Chanel no. 5. Apoi, la culesul viei și de Ziua Inimii, s-a născut al nostru, Radio ZU. Iar apoi, în toamna târzie, s-au născut înainte de vreme ale mele. Mara și Cezara”, a scris Mihai Morar pe rețelele sociale, subliniind coincidența fericită a destinului care i-a unit pe cei doi prezentatori nu doar prin profesie, ci și prin etapele fundamentale ale paternității.

Moștenirea care umple Pământul de bucurie

Pentru cei doi oameni de radio, succesul nu se mai măsoară de mult în cifre de audiență, ci în valorile transmise generației care vine din urmă. Morar a punctat faptul că anul 2008 a fost cel în care au pus bazele a tot ceea ce îi definește astăzi, menționând că fiecare an în care ceea ce lăsăm în urmă trăiește și aduce lumină celorlalți este un an câștigat.

Mesajul său pentru Maria Buzdugan a fost unul încărcat de profunzime, dorindu-i tinerei să își găsească propriul drum: „Să-ți trăiască, Maria, dragă Daniel Buzdugan! Și să umple Pământul de bucuria ei. În 2008, am făcut trei fete și un radio. Și de atunci trăim prin ele. Și fiecare an e cel mai bun an”. Această declarație vine să întărească ideea că, deși sunt figuri publice extrem de expuse, familia rămâne ancora lor principală.

Aproape două decenii de stabilitate în spatele reflectoarelor

Dincolo de sărbătoarea copiilor, Mihai Morar traversează și un moment aniversar în plan personal, demonstrând că stabilitatea este cuvântul de ordine în viața sa. Recent, pe 10 iunie, omul de radio și soția sa, Gabriela, au celebrat 19 ani de când și-au unit destinele. Gabriela a rămas de-a lungul timpului o prezență discretă, fiind stâlpul de susținere pentru Morar în toată ascensiunea sa profesională.

„19”, a fost mesajul scurt, dar sugestiv, care a însoțit o fotografie de arhivă cu cei doi soți, reamintind publicului că, înainte de succesul de la radio și înainte de venirea pe lume a celor trei copii ai lor, a existat o poveste de dragoste care a rezistat probei timpului. Astfel, anul 2026 devine pentru echipa de la matinal nu doar un an al bilanțului profesional, ci unul al recunoștinței pentru familia care s-a dezvoltat în paralel cu fenomenul Radio ZU.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News