Jennifer Meyer, celebra creatoare de bijuterii a vedetelor, se pregătește să pășească într-un nou capitol fascinant al vieții sale. La vârsta de 49 de ani, Meyer a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil, primul alături de logodnicul său, Geoff Ogunlesi, trăind ceea ce ea numește „o experiență de basm”.

Sarcina la 49 de ani: „O lume complet nouă”

Jennifer Meyer nu este străină de provocările maternității, având deja doi copii adolescenți, Ruby, în vârstă de 19 ani, și Otis, de 16 ani, din căsnicia anterioară cu actorul Tobey Maguire. Totuși, experiența actuală este resimțită diferit față de perioada în care i-a adus pe lume pe primii săi copii. Artista recunoaște că maturitatea îi oferă o perspectivă mult mai relaxată, chiar dacă corpul resimte efortul diferit.

„Eram mult mai tânără când i-am avut pe primii doi și am fost cam prima dintre prietenele mele care a rămas însărcinată. Deci a fost o mentalitate diferită. Acum știu totul și la ce să mă aștept.

Este puțin mai obositor în această etapă, dar mă simt extraordinar. Îmi place la nebunie. Am avut o sarcină chiar minunată. Mulțumesc lui Dumnezeu. A fost foarte bine. Cred că mi-am dorit asta cu toată puterea”, a declarat Jennifer Meyer pentru revista People.

Reacția adolescenților și echilibrul unei familii moderne

Una dintre cele mai mari curiozități ale publicului a fost legată de modul în care cei doi copii mari ai vedetei au primit vestea. Deși sunt entuziasmați, Meyer observă cu umor tipic matern că Ruby și Otis sunt, înainte de toate, adolescenți concentrați pe propriile lor universuri, aflați la vârsta marilor schimbări și a primilor pași spre independență.

„Au fost foarte dulci și sunt foarte încântați. În același timp, adolescenții se gândesc în principal la ei înșiși și la ceea ce trec în acel moment. Și așa și trebuie — sunt adolescenți. Au trăiri intense în fiecare zi. Primul an de facultate este un pas mare. Sunt prieteni, iubiți, călătorii și toate aceste lucruri. Sunt foarte drăguți cu privire la bebeluș, dar sunt și foarte concentrați pe propriile lor vieți”, explică viitoarea mămică.

În tot acest tablou al familiei extinse, un rol esențial îl joacă Tobey Maguire. Meyer a ținut să sublinieze relația excepțională pe care o are cu fostul soț, acesta fiind integrat perfect în noua dinamică familială alături de actualul ei logodnic. Jennifer îl descrie pe Maguire drept „cel mai de nota 10 om pe care îl cunosc”, precizând că prioritatea lor au fost mereu copiii: „El este un tată incredibil. Este un fost soț incredibil. Iar Geoff îl place, iar el îl place pe Geoff. Totul funcționează de minune”.

Lecția maturității: Adio presiunii de a fi „Femeia Fantastică”

Privind înapoi la primele sale experiențe ca mamă, Jennifer Meyer recunoaște că de data aceasta va aborda totul cu mai multă blândețe față de sine. Dacă în trecut refuza orice formă de ajutor extern din dorința de a demonstra că le poate face pe toate singură, acum vedeta a învățat că vulnerabilitatea și sprijinul sunt cheia unei experiențe armonioase.

„La primii doi am fost implicată total, făceam totul singură toată noaptea. Am alăptat non-stop. Nu am avut niciodată o asistentă de noapte sau pe cineva care să mă ajute. Am pus multă presiune pe mine să fac absolut totul. Așa că am învățat că, în această etapă a vieții, este în regulă să ceri ajutor.

Este în regulă să nu fii femeia fantastică în toate privințele. Cred că femeile sunt oricum fantastice, așa că sunt pregătită să cer ajutor. Sunt pregătită să nu mai iau totul pe umerii mei”, mărturisește artista.

Foto – Instagram

