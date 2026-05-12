Jake Anderson, unul dintre cei mai cunoscuți căpitani din celebrul reality-show „Deadliest Catch” (O pradă mortală), și soția sa, Jenna Anderson, au decis să pună capăt mariajului lor de peste un deceniu. Anunțul, încărcat de emoție, a fost făcut chiar de pescar în timpul premierei sezonului 22, acesta explicând că sacrificiile cerute de profesia sa au măcinat iremediabil relația care dura de 17 ani.

O despărțire marcată de distanță și incertitudine

Într-un moment de maximă sinceritate în fața camerelor de filmat, Jake Anderson a confirmat că decizia de a se separa a fost luată deja de opt luni, la momentul producției din toamna anului 2025. Căpitanul a pus degetul pe rană, indicând absențele prelungite de acasă drept principalul motiv al rupturii.

„După 17 ani de când suntem împreună și 13 ani de căsnicie, eu și Jenna am decis să punem capăt relației. Se datorează multor lucruri. Cel principal este că sunt plecat prea mult timp la pescuit de crabi. Dar am trei micuți care trebuie să mănânce, care trebuie să meargă la școală, care au nevoie de programări la doctor, iar eu nu am un loc de muncă stabil în acest moment”, a mărturisit Jake în cadrul episodului.

Probleme financiare și lupta pentru carieră

Divorțul vine într-un moment critic pentru Jake Anderson, care se confruntă cu turbulențe majore și în plan profesional. În timp ce încearcă să gestioneze partajul și viitorul celor trei copii ai lor – Aiden, Cadence și Luka – pescarul a primit vești proaste de la avocați cu privire la investițiile sale în nava Titan Explorer. Avocatul său l-a avertizat direct să oprească orice investiție în acea ambarcațiune, deoarece cota sa de proprietate ar putea deveni un bun de împărțit în procesul de divorț.

Forțat de împrejurări să o ia de la capăt, Jake a preluat comanda navei Cornelia Marie, vasul legendar al regretatului Phil Harris. Această întoarcere la rădăcini este privită cu melancolie de căpitan. „Am mai lucrat pe ea. Eram tânăr, tocmai o cunoscusem pe Jenna, eram certat tot timpul. Viața era grea pentru mine atunci, iar acum pare să revină în același punct”, a declarat acesta.

De la o poveste de dragoste ca în filme la realitatea dură

Relația dintre cei doi a început în 2009, la un festival din Seattle, când Jenna i-a cerut un autograf. Jake și-a amintit cu drag că i-a scris „Ești frumoasă” pe acea foaie, iar ulterior, încurajați de familie, au început o corespondență telefonică ce s-a transformat rapid în iubire. S-au căsătorit în 2012, într-o ceremonie oficiată chiar de căpitanul Sig Hansen.

De-a lungul anilor, Jenna a fost pilonul de susținere al lui Jake, ajutându-l să depășească perioadele negre de dependență de alcool. Într-un mesaj public de recunoștință, Jake recunoștea că fără sprijinul soției sale nu ar fi ajuns niciodată să fie tată. „Amândoi am presupus, în mod tragic, că voi muri de alcoolism cu mult înainte de a avea copii. Am fost în iad, dar apoi mama mea și Jenna au venit și m-au ridicat. Ele au fost stâncile mele”, spunea el în 2023. Astăzi, însă, acea „stâncă” se transformă într-o amintire, pe măsură ce celebrul pescar încearcă să își găsească echilibrul într-o viață nouă, departe de cea care i-a fost parteneră aproape două decenii.

Foto – Profimedia

