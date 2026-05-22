Actorul britanic Michael Keating a murit la 79 de ani

Actorul britanic Michael Keating, devenit un nume de referință în istoria televiziunii datorită rolurilor sale memorabile din serialul science-fiction „Blake’s 7” și din celebra telenovelă „EastEnders”, s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani.

Vestea tristă a fost confirmată oficial de agentul său, Dan Ireson, care a precizat că artistul a trecut în neființă recent, fără a oferi însă detalii suplimentare cu privire la cauzele decesului. Moartea sa lasă un gol imens în rândul comunității artistice din Marea Britanie și al milioanelor de fani care i-au urmărit cariera de peste cinci decenii.

O carieră construită cu talent și devotament

Născut în Edmonton, Anglia, Michael Keating și-a început parcursul profesional la sfârșitul anilor ’60. Înainte de a deveni un chip familiar pe micile ecrane, el a acumulat experiență prin numeroase apariții episodice în producții de succes ale vremii, printre care se numără „Special Branch”, „Omnibus” și emblematicul serial „Doctor Who”.

Marea sa oportunitate a apărut în anul 1978, când a primit rolul care avea să îi definească cariera: Vila Restal în drama spațială „Blake’s 7”, produsă de BBC. Serialul, care prezenta o luptă distopică între un grup de rebeli și un regim totalitar galactic, a devenit rapid un fenomen de cult. Personajul interpretat de Keating, un hoț mărunt, dar extrem de viclean și simpatic, a cucerit publicul instantaneu. Dovada incontestabilă a impactului său a fost faptul că Michael Keating a rămas singurul actor din distribuție care a apărut în toate cele 52 de episoade ale producției.

De la aventura spațială la viața din Walford

După succesul din universul SF, Keating a demonstrat o versatilitate remarcabilă, integrându-se perfect într-un alt pilon al televiziunii britanice. Timp de un deceniu, între 2005 și 2017, el l-a interpretat pe reverendul George Stevens în telenovela de lungă durată „EastEnders”.

În rolul vicarului din ficționalul oraș Walford, Keating a fost în centrul comunității timp de 54 de episoade. Personajul său a fost cel care a ghidat destinele celorlalte personaje în momentele cheie ale vieții lor, oficiind botezuri, nunți și înmormântări, performanță care i-a atras simpatia unei noi generații de telespectatori.

Umorul din spatele microfonului

În ultimii ani ai vieții, actorul nu a abandonat personajul care l-a consacrat. În decadele 2010 și 2020, el a revenit în universul „Blake’s 7”, dându-i din nou viață lui Vila Restal în cadrul mai multor serii de teatru radiofonic și podcasturi realizate de Big Finish Productions. Kolegii de studio își amintesc de el nu doar ca de un profesionist desăvârșit, ci și ca de un om de o căldură extraordinară.

Peter Anghelides, producător audio pentru aceste proiecte, a oferit o declarație emoționantă despre atmosfera de la înregistrări. El a povestit cum actorul reușea să aducă bucurie echipei prin simpla sa prezență și prin simțul umorului inegalabil.

„Stăteam în spatele cabinei de control de la Audio Sorcery și muream de râs la auzul simțului său comic din timpul înregistrărilor noastre. În camera de relaxare, când am înregistrat prima piesă audio cu distribuție completă, Warship, a sugerat în glumă că ar fi trebuit să existe o planetă numită ‘Vere’, după vechiul său coleg, regizorul și producătorul TV Vere Lorrimer. Evident că am strecurat această idee într-un scenariu ulterior, spre marea bucurie a lui Michael”, a declarat Anghelides.

Producătorul a subliniat, de asemenea, impactul pozitiv pe care Keating îl avea asupra tuturor celor din jur, încheindu-și omagiul cu cuvinte pline de regret.

„Ce bucurie a fost să lucrez cu Michael. Prezența lui veselă în zilele de studio era întotdeauna extrem de binevenită”, a adăugat acesta.

