Actorul Kenji Ohba a murit la 72 de ani

Industria cinematografică din Japonia și milioane de fani din întreaga lume plâng trecerea în neființă a lui Kenji Ohba, actorul care a dat viață unora dintre cele mai emblematice figuri ale genului tokusatsu. Cunoscut în special pentru rolul său magistral din seria Space Sheriff Gavan, Ohba a încetat din viață la vârsta de 72 de ani.

Vestea a fost confirmată oficial de agenția sa, lăsând în urmă o moștenire culturală impresionantă, care se întinde de la producțiile de televiziune japoneze până la marile ecrane de la Hollywood.

O viață dedicată curajului și artelor marțiale

Kenji Ohba nu a fost doar un actor, ci un simbol al disciplinii și al spectacolului vizual. Moartea sa, survenită pe data de 6 mai, a fost anunțată în cursul zilei de joi de către agenția de cascadori Japan Action Enterprise (JAE), care a subliniat respectul și recunoștința pentru cariera sa prodigioasă. Potrivit reprezentanților săi, actorul se afla sub tratament medical pentru o afecțiune nespecificată, după ce în urmă cu câțiva ani starea sa de sănătate fusese fragilizată de un incident medical sever.

„Anunțăm cu respect această veste, împreună cu recunoștința noastră sinceră pentru bunătatea și sprijinul arătate de-a lungul vieții sale”, a transmis agenția JAE prin intermediul unui comunicat oficial, precizând totodată că serviciile funerare se vor desfășura în cea mai strictă intimitate, conform dorinței familiei.

Gavan, eroul care a schimbat limbajul unei națiuni

Rolul care l-a consacrat definitiv a fost cel al lui Retsu Ichijouji în seria Space Sheriff Gavan, difuzată la începutul anilor ’80. Succesul producției a depășit rapid granițele Japoniei, devenind un fenomen cultural în țări precum Brazilia, Franța sau Malaezia. Impactul său a fost atât de puternic încât, în Malaezia, numele personajului său a intrat în vocabularul uzual, cuvântul „gaban” fiind folosit și astăzi pentru a descrie ceva de dimensiuni gigantice.

În 2012, după decenii de absență din costumul care l-a făcut celebru, Ohba a revenit pentru a-și relua rolul în filmul Kaizoku Sentai Gokaiger VS Space Sheriff Gavan, demonstrând că magnetismul său nu a pălit odată cu trecerea timpului. Performanța sa a atras noi generații de fani și a generat încasări record de peste 3,3 milioane de dolari la box office-ul japonez.

De la ecranele televizoarelor la colaborarea cu Quentin Tarantino

Cariera lui Kenji Ohba a fost marcată de o versatilitate rară, interpretând multiple roluri de supereroi, precum Battle Kenya sau DenziBlue. Talentul său și prezența fizică impunătoare l-au adus și în atenția regizorului Quentin Tarantino, care l-a distribuit în pelicula cult Kill Bill. În acest film, Ohba a jucat rolul lui Shiro, asistentul legendarului Hattori Hanzo, apărând alături de maestrul său din viața reală, Sonny Chiba.

Vestea dispariției sale a declanșat un val de omagii din partea colegilor de breaslă. Actorul Ryota Ozawa, care a lucrat alături de el în producțiile recente, și-a exprimat profunda admirație pentru cel care i-a fost mentor.

„Îmi amintesc că îl admiram și mă gândeam: ‘Vreau să devin un adult ca el într-o zi’. Avea o prezență atât de puternică. Voi prețui lucrurile pe care m-a învățat și le voi purta mereu cu mine”, a mărturisit Ryota Ozawa.

De asemenea, artista Shoko Nakagawa a subliniat că strălucirea istoriei supereroilor se datorează în mare parte muncii depuse de Ohba.

„DenziBlue, Battle Kenya, Gavan. Datorită prezenței extraordinare a domnului Ohba, istoria eroilor strălucește atât de puternic. Nu îl voi uita niciodată tot restul vieții mele”, a declarat Nakagawa.

Kenji Ohba rămâne în amintirea publicului ca omul care a definit conceptul de erou pentru milioane de copii și adulți, lăsând în urmă o lume a filmului mai săracă, dar infinit mai bogată prin personajele nemuritoare pe care le-a creat.

